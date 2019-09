Čtvrtina odhadovaných příjmů UEFA připadne týmům z Ligy mistrů

Pokud se prognóza naplní, vítěz nejprestižnější fotbalové soutěže na světě si vylepší bankovní konto o 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun).

Všech 32 účastníků Ligy mistrů si přijde minimálně na 17 milionů eur (zhruba 439 milionů korun). Výdělek záleží na historické bilanci jednotlivých mužstev v evropských pohárech. Například Real Madrid má jistých 50 milionů eur (téměř 1,3 miliardy korun) bez ohledu na výsledky v Lize mistrů.

Souběžně probíhá debata mezi UEFA, kluby a domácími ligami o změnách kvalifikačního a soutěžního formátu Ligy mistrů, které by mohly nabýt účinnosti od roku 2024. Například místo osmi čtyřčlenných skupin by mohly být týmy rozděleny přesně naopak, tedy do čtyř osmičlenných skupin. Místo šesti utkání by si jich tak celky v základní skupině zahrály čtrnáct.