Slavia je outsiderem v extrémní společnosti, výhra na Interu by byla senzací

Ligu mistrů nehrají české kluby každý den. Tomu odpovídají kurzy vypsané na zápas Slavie proti Interu Milán a budou odpovídat i před dalšími zápasy.

„Slavia bude ve většině duelů outsiderem, na druhou stranu se dostala do skutečně extrémní společnosti," komentuje vyhlídky sešívaných ve skupině proti velkoklubům Interu, Barceloně a Borussii fotbalový bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

„Inter se před sezonou výrazně posílil a alespoň na jejím prahu je to znát. Tři zápasy, tři výhry a skóre 7:1 budí respekt. V Evropské lize občas mívají italské týmy problém s motivací, stačí si vzpomenout na rok 2016 a konfrontaci se Spartou. Liga mistrů je ale úplně jiná píseň, domácí na úvod soutěže nebudou spekulovat a nekompromisně zapíšou tři body. Ve skupině s Barcelonou a Dortmundem může být každá ztráta fatální," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Sešívaní nemají co ztratit

„Slavia je sice dobře namazaný stroj a nepochybuji, že dokáže odehrát zajímavý part, San Siro je ale přece jen tak trochu jiný svět, který pro méně zkušené hráče může představovat poměrně tvrdý náraz do zdi," dodává Hanák.

Bude Josef Hušbauer v základní sestavě i v Lize mistrů proti Interu Milán?

Sport.cz

„Slavia sice v minulé sezoně trápila venku i věhlasné soupeře, teď ji ale čeká nová soutěž, pozměnila kádr. Na druhou stranu už v této chvíli hráči nemají co ztratit a mohou si užít velké zápasy na velkých stadionech. To důležité, postoupit do základní skupiny Ligy mistrů, už dokázali," přemítá Urbanec.

Soupeři patří k favoritům celé LM

Ještě méně srovnatelné jsou u jeho kanceláře kurzy na celkové vítězství v Lize mistrů ve slávistické skupině. FC Barcelona je druhým top favoritem za Manchesterem City v kurzu 6,5:1, vysoko je i Dortmund v kurzu 40:1, Inter Milán má kurz 70:1, stejný třeba jako loňské zjevení Ligy mistrů Ajax Amsterdam.

Slavia je v tomto směru označena spolu s dalšími pěti kluby jako nejslabší - kurz 1000:1. Dá se vsadit i na Slavii ve čtvrtfinále LM - kurz 100:1. To by ale musela nejdříve skončit do 2. místa ve skupině F - kurz 15:1. Pohárové jaro by jí zaručilo i 3. místo - kurz 4:1.

Na tip Barcelona do 3. místa není kurz vůbec, to bookmakeři považují za jistotu. Dortmund má kurz 1,04, Inter Milán pak 1,08:1.