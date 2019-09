Poprvé mezi smetánkou! Nebojíme se, ujišťuje muž, který i v městě módy oblékne tričko a tepláky

Cítíte nervozitu a napětí z debutu v Lize mistrů?

Pro Slavii jde o druhou účast v klubové historii. Většina lidí v klubu je ale ve společnosti evropských gigantů poprvé. Nicméně kdybychom se báli a něco vzdávali dopředu, tak bychom vůbec nemuseli do Milána jezdit. Pro všechny představovala soutěž vysněnou metu. Mezi elitu jsme chtěli a nyní se prostě musíme těm nejlepším postavit. (viz. video na Seznam.cz)

Na úvod skupiny vás čeká střet s klubem, který v létě přivedl trenéra Conteho, výrazně obměnil kádr, zcela změnil pojetí a sní o návratu na italský i evropský trůn. Budete pod dojmem síly protivníka měnit vlastní styl?

Vnímáme, že jsme v Lize mistrů a stojí proti nám obrovsky silný klub s mimořádně silnou historií. Ale i tak nechceme ustupovat od našeho stylu. Připravujeme se na jejich silné stránky, snažíme se najít ty slabé. Uvidíme, k čemu nás tým trenéra Conteho donutí.

V loňské sezoně Slava prošla až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde podlehla Chelsea. Na cestě mezi osm nejlepších přitom váš tým porazil Petrohrad, Kodaň, Genk či Sevillu. Bude loňské účinkování představovat pro soupeře ve skupině Ligy mistrů varování a tudíž šance, že vás Inter, Dortmund či Barcelona podcení, je nulová?

Tým je trošku jiný než v loňské sezoně. Hrajeme odlišným stylem díky výměně hráčů. Pokud se nám podařilo remizovat na Seville, vyhrát v Kodani či v Genku, tak nás asi soupeři budou vnímat trošku jinak. v Lize mistrů navíc soupeři určitě protivníka nepodceňují. Určitě nebudeme spoléhat na podcenění. Chceme budovat značku Slavie v Evropě. V úterý k tomu máme další možnost. Uvidíme, na co to bude stačit.

Antonio Conte je proslulý běžec, z toho mám trochu strach, říká o kouči Interu Milán Jindřich Trpišovský.

Sport.cz

V průběhu jara jste protivníky na evropské scéně několikrát zaskočil neočekávanou taktickým manévrem. Chystáte něco speciálního i pro duel s Interem?

Mám pocit, že jsme jako v počítačové hře. Jeden level přeskočíme a jdeme do ještě náročnějšího. A proti Interu půjde o hodně náročný level. Určitý plán máme, ale uvidíme, jaká bude realizace na hřišti. Třeba v Seville jsme na jaře v osmifinále Evropské ligy chtěli překvapit a dali jsme si po deseti vteřinách téměř vlastní gól, čímž jsme nejvíc překvapili sebe. Inter je ohromně vyspělý, ale nejdůležitější je držet se vlastního stylu. Ležíme už dlouho v dostupných materiálech a zkoušíme najít, co by nám pomohlo. Je to pro nás pro všechny velká škola. Věříme, že s námi budou mít starosti.

V ofenzivě se Inter prezentuje dvěma odlišnými variantami. Na kterou se připravujete?

Je podstatný rozdíl, pokud je v základní sestavě Interu Lukaku. Hraje atypickým stylem. Nejen ve srovnání s útočníky Interu, ale i většinou evropských hráčů. S ním je hra Interu jiná. Ale myslím, že nenastoupí. Měl určité zdravotní trable, velké vytížení, navíc Inter o víkendu čeká derby s AC Milán. Při jeho absenci nám ubude starost ohledně standardních situací a soubojů.

Vaší tradicí je koučovat tým v tričku a teplákách. Zůstanete svému stylu věrný i v Miláně, který je městem módy?

Nebudu nic měnit. Každému sedí něco jiného. Třeba našemu tiskovému mluvčímu vyloženě oblek prospívá, zatímco pro mě je za trest. Tudíž zůstanu věrný teplákům a doufám, že rovněž hráči se budou držet stylu, který je jim na hřišti vlastní.

Bude Josef Hušbauer v základní sestavě i v Lize mistrů proti Interu Milán?

Sport.cz

Jaké budou ambice Slavie ve skupině, kde ji po Interu čekají ještě Dortmund a Barcelona?

Naším snem je pokračovat v pohárové Evropě i v jarní části. Máme šest zápasů, abychom nasbírali dostatečný počet bodů. V úterý máme první šanci nějaké body uhrát. Věřím, že můžeme Inter potrápit.