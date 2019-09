Krutá lekce na úvod! Mladí slávisté schytali v Youth League debakl

Mladým slávistům vstup do Youth League pro fotbalisty do 19 let vůbec nevyšel. S Interem Milán prohráli na jeho půdě 0:4, když se o dvě branky domácích postaral útočník Sebastiano Esposito, po jedné přidali Gaetano Oristanio a Edoardo Vergani. V dalším zápase sešívaní přivítají 2. října Borussii Dortmund.