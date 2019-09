Potlesk pro Hovorku! Obr Lukaku si proti němu ani neškrtnul, velebí slávisté svého stopera

Je to tam! Slávistický hrdina Peter Olayinka slaví gól v utkání na hřišti Interu Milán v Lize mistrů.

Fotbalová Slavia v euforii poté, co se v utkání Ligy mistrů trefil do sítě Interu Milán Peter Olayinka.

Peter Olayinka slaví branku do sítě Interu Milán

„Po losu skupiny jsem byl v euforii. Uvědomil, že si můžu zahrát na Nou Campu, v Dortmundu nebo na San Siru. Jenže euforie postupně odezněla, a já si pomyslel, že proti borcům, jako je například Lukaku, to nebude žádná legrace. O to víc mě těší, že nám nedal gól. Snad jsem se na tom podílel i já," prohlásil Hovorka po zápase na italské půdě.

Když se postavil vedle Lukaka, fyzický rozdíl bil do očí. Jenže belgický hromotluk narazil. Hovorka ho předskakoval, dokonce s ním vyhrál většinu hlavičkových soubojů. Domácí fanoušci to nemohli vydýchat, Belgičanovi spílali. „Když se na mě podíváte, je jasné, že musím být agresivnější, než soupeř. Jiná cesta prostě pro mě není," culil se Hovorka. Narážel na své fyzické parametry, které jsou pro pozici stopera sotva průměrné.

„Není jednoduché stát proti Lukakovi nebo Martínezovi. Nám stoperům ale fantasticky pomáhal Suk (záložník Souček). Držel prostor před námi, já jsem sbíral druhé balony. Někdy jsem musel do souboje, ale zvládal jsem je solidně," dodal Hovorka. Je známý tím, že zápasy obrovsky prožívá. Jakmile vstoupí na trávník, mění se v šelmu. Na San Siru byl v transu. Oslavnými gesty a pokřiky doprovázel vyhrané souboje i zblokované centry.

„Mám to v sobě. Když se po zápase vidím na videu, občas se zastydím. Na hřišti chci odvést maximum, jdu do všeho po hlavě. Přál jsem si, abychom na San Siru odehráli rovnocennou partii s kluky, kteří patří do světové špičky. Povedlo se," pravil pyšně 26letý obránce.

Hovorkovi výtečně sekundoval parťák ve středu obrany Ondřej Kúdela, jenž se úspěšně popasoval s druhým hrotem Martínezem. Paralyzovali tím hru Interu, který ji má založenou právě na práci útočníků. Sklepávají balony pro hráče z druhé vlny, kteří jsou rychlostně skvěle vybavení.

„Inter vykoupil Lukaka z Manchesteru United za sumu, která by pokryla rozpočet Slavie na dva roky. Takže jsme z něj měli respekt a pořád máme. O to víc si cením, že jsme ho vymazali. David Hovorka musí dostat nejvyšší hodnocení. Nenajdu sebemenší chybu, abych mu mohl něco vyčítat. Je to pro něj velké zadostiučinění," vysekl Hovorkovi poklonu trenér Jindřich Trpišovský.

„Naši stopeři Lukaka vymazali. Byli neuvěřitelní, strašně nám tím pomohli. Lukaku si ani neškrtnul," doplnil brankář Ondřej Kolář. V zápase nemusel likvidovat jedinou šanci Lukaka. Potkával se s ním jen při rozehrávce, kdy na něj Belgičan dorážel. Snažil se ho znervóznět, aby při odkopu udělal chybu. Nestalo se.

„Trenéři gólmanů mě upozorňovali, že Lukaku naznačí, že půjde do skluzu, ale málokdy ho udělá. Takže jsem věděl, že mám poměrně dost času, mohl jsem míč v klidu odehrát," prohlásil Kolář.