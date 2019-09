Jsme nepoučitelní, litoval po další ztrátě vedení útočník Kane

Tottenham na začátku září v Premier League remizoval 2:2 s Arsenalem, přestože nad londýnským rivalem už vedl 2:0. A stejný kolaps nyní Spurs předvedli ve středu v úvodním utkání skupiny Ligy mistrů v Řecku. "Naprosto chápu, že je trenér naštvaný. Je tady pět let a my pořád dokola opakujeme stejné chyby," citoval Kanea server BBC.

"Už nejsme mladí a nezkušení hráči. Máme za sebou velké zápasy v klubu i v reprezentaci," přidal Kane, který se proti Arsenalu i Olympiakosu prosadil z penalty. Ve středu v Aténách otevřel v 26. minutě skóre a krátce nato přidal druhý gól hostů Lucas Moura.

Jenže Olympiakos ještě těsně před poločasovou přestávkou snížil a v 54. minutě z pokutového kopu srovnal Mathieu Valbuena. "Musíme prostě přijít na to, jak se podobných výpadků vyvarovat. Musíme hrát lépe, víc udělat nemůžeme," řekl Kane.

Trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino byl po zápase naštvaný, že jeho hráči nedali do utkání sto procent. "Pouštíme soupeře snadno do šancí a dostáváme spoustu gólů. To se musí změnit," prohlásil argentinský kouč. "A jediný recept je ten, že na sebe budeme přísnější a budeme mít větší nároky. Tréninky budou odteď psychicky mnohem tvrdší," dodal.

Harry Kane z Tottenhamu se raduje, právě otevřel skóre proti Olympiakosu.

John Sibley, Reuters