Aspoň jeden Němec jásal. V ruských barvách dobyl body na domovské půdě po Slovákově hrozivé chybě

Šlo to ztuha. Jeho vlastňákem v 25. minutě domácí v první půli vyrovnávali. „Nakonec by z toho mohla být hloupá výmluva, ale flastr nad okem mě fakt obtěžoval a já jsem neměl zřetelný výhled. Míč na mě letěl rychle a já ho nasměroval do brány. Nešikovnost, trapnost. O to důležitější je, že jsme se brzy zase ujali vedení," oddechl si jednatřicetiletý matador pro německá média

Zranění u oka mu zjevně komplikovalo situaci. „Doktor chtěl, abych hrál s maskou, ale to by nebylo dobré. Ale s náplastí to nebylo jiné. Tak jsem ji shodil," líčil šťastný po boji, který rozhodla hrozivá chyba domácího brankáře Lukáše Hrádeckého, finského reprezentanta, rodáka z Bratislavy.

Benedikt Höwedes (5) z Lokomotivu Moskva se chytá za hlavu, právě si v utkání s Leverkusenem dal vlastní gól.

Thilo Schmuelgen, Reuters

Ten ve 37. minutě chybnou rozehrávkou „namazal" na gól soupeři. Barinov pálil zdálky do opuštěné brány bundesligového celku... „Moje chyba. Ale chceme mít hodně míčů, a to znamená, že někdy naše hra vypadá trochu riskantně. Rád bych řekl něco jiného, ale tohle asi nebude moje poslední chyba," uvedl Hrádecký.

V zápase plném pozoruhodných momentů tak Höwedes obral tým z rodné země, alespoň jeden Němec na hrací ploše jásal. Při předpokládaném výsostném postavení Atlétika a Juventusu to byl možná klíčový souboj o alespoň třetí místo ve skupině. „Přišli jsme do ní jako totální outsideři. Zisk může být zásadní," přemítal Höwedes, který má na kontě více než 40 startů za reprezentaci, je mistrem světa z roku 2014, byl ikonou Schalke, na skok byl v Juventusu a teď působí v Moskvě.

Brankář Leverkusenu Lukáš Hrádecky při utkání s Lokomotivem.

Martin Meissner, ČTK/AP

A právě s Lokomotivem to po losu LM vyšlo tak, že se v sezoně dostal i do blízkosti Halternu, města, kde kdysi vyrůstal.

„Hotel jsme měli v Düsseldorfu, kousek od Halternu. Moje rodina a přátelé byli pochopitelně na stadionu. I přes vlastňák nakonec vezeme tři body. Proto jsme všichni šťastní," dodal spokojeně.