Kdo má rád fotbal, kouká se na Dortmund. Masopust hltá hlavně Reuse

Sešívaní si plní sny. V Lize mistrů narážejí fotbalisté Slavie na hvězdy, jež až dosud mohli obdivovat jen v televizi. „Kdo má rád fotbal, tak se rád kouká na Dortmund. Co předvádí dopředu, jaké má kombinace, je něco nádherného. Já osobně mám už odmala rád třeba Marca Reuse,“ těší se záložník Lukáš Masopust na středeční duel s Burussií v Edenu.

Dortmund nevyhrává, třikrát v řadě jen remizoval. Český reprezentant ovšem v posledních výsledcích soupeře žádnou výhodu nehledá.

„Třeba proti Barceloně hráli doopravdy výborně. Každý zápas je jiný, speciálně Liga mistrů je trošku jiná než domácí soutěže. Nemyslím, že by je čekání na výhru nějak poznamenalo," ujišťuje šestadvacetiletý Lukáš Masopust.

V suchu i v dešti trénovala Slavia před domácím utkáním Ligy mistrů s Dortmundem

Čeká náročnější duel než v Miláně s Interem, kde sešívaní remizovali 1:1. Daleko rychlejší a běhavější.

„V takových zápasech musí všech jedenáct lidí podat nadstandardní výkon. Budeme se snažit odevzdat maximum. Liga mistrů je pro nás svátek, zápas si půjdeme užít a odjezdit. Uvidíme, na co to bude stačit... Taková utkání nás každopádně posouvají dál a my se po nich budeme zlepšovat," líčí Masopust.

Soupeř? Jako zrychlené video...

Kouč Trpišovský vtipkuje, že v přípravě sešívaným připadalo, jako by video se zápasy Dortmundu bylo zrychlené.

„Jsou hrozně nebezpeční dopředu, když dostanou trošku prostoru, hned ho dokáží využít. Musíme si dát pozor. Věříme, že nám pomůže vyprodaný Eden, že nás požene, jako v zápasech s Chelsea nebo se Sevillou," přeje si záložník.

📸 | Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci o Lukáši Masopustovi: Kdybych měl tři Lukáše, všechny je postavím.



Svým gólem v Kluži nasměroval Slavii k postupu do hlavní soutěže a jeho role v týmu neustále roste.

„Kdybych měl tři Lukáše, všechny je postavím," chválí ho Jindřich Trpišovský.

Zápas ve vyprodaném Edenu začne ve středu v 18:55, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.