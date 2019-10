Peter Olayinka slaví branku do sítě Interu Milán.

Kurz na výhru Slavie proti Dortmundu šel z původních 5:1 dolů až pod 4:1, což je pro sešívané nadějné. Vždyť před prvním zápasem v Miláně byly odhady bookmakerů daleko horší. Kurzově remíza 4,8:1 a výhra, která nakonec nebyla daleko, s kurzem 8,5:1. Z tohoto pohledu se zdají kurzy před domácí premiérou velmi lichotivé.

„Slavia stále drží ligovou neporazitelnost a téměř módní přehlídka fotbalových schopností v Miláně dopadla na výbornou. Navíc bude mít za sebou domácí stadion, to vše tlačí kurz dolů. Ale obrovská síla Dortmundu je takovou hrozbou, že nemůže být jinak. Němci jsou favoritem duelu," říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Čekám náročnější, rychlejší a běhavější zápas než byl na Interu, říká před Dortmundem Lukáš Masopust

Sport.cz

„Slavia překvapila Inter aktivním celoplošným fotbalem, se kterým se domácí těžko vyrovnávali. Italové preferují taktické a nátlakové pojetí, hra Dortmundu je pak někde úplně jinde. Borussia aplikuje totální fotbal postavený na rychlosti a schopnosti útočit za všech okolností, což bude pro sešívané opět trochu jiná zkušenost," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

"Slavia odehrála proti Interu skvělé utkání, ale i představení Dortmundu proti Barceloně bylo excelentní. Takže si na výhru sešívaných v kurtu 3,92:1 vsadila jen čtyři procenta tipérů a to i přesto, že síla Slavie na domácím stadionu je výmluvná," myslí si Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Mezi další nejsázenější příležitosti patří sázka na to, že padnou nejméně sva góly (1,22:1), nebo že se povede skórovat oběma týmům (1,54:1).

Nabídka na Borussii je lákavá

„Pokud nahlédneme do analýz našich sázkařů, mnohé jsou pro Slavii pozitivní, přesto 92 % tiketů vsazených na zápas čeká na výhru Dortmundu," říká Urbanec. Kurz kolem 2:1 na tak velký tým jako je Dortmund je pro sázkaře přece jen lákavý. Podobný kurz 2,1:1 má třeba Chelsea před zápasem LM v Lille, a také na ni sází 93 % tipujících.

Je radost se dívat, s jakou elegancí hraje, říká o něm JindřichTrpišovský. Nastoupí Mats Hummels v Edenu?

Sport.cz

„Němci po úvodní remíze s Barcelonou potřebují bodovat a Slavii nepodcení. Trpišovského družina svojí suverenitou nepřestává udivovat, žádný strom ale neroste do nebe. V Edenu určitě bude na co koukat, jen třešnička na dortu v podobě bodového zisku se tentokrát patrně nedostaví," očekává Hanák.

Ani úspěch s Interem příliš neobměkčil bookmakery ve smyslu postupových šancí Slavie do jarní fáze evropských soutěží. Kurz na postup do play off Ligy mistrů dílčím způsobem padl z 15:1 na stávajících 10:1 a v případě Evropské ligy klesl z 4:1 na 3,2:1, sešívaní ale v nabité skupině F stále platí za outsidery.