Co scházelo? Za bezgólového stavu stačilo, aby Masopust proměnil vyloženou šanci a dostal Slavii do vedení. Osm minut po přestávce, aby zužitkoval Tecl podobnou možnost a vyrovnal. Ani jeden, ani druhý však neuspěli, a i proto Slavia v druhém utkání základní skupiny Ligy mistrů ve svém chrámu v Edenu s Borussií Dortmund padla 0:2. Zase hrála velkou partii, znovu byla favorizovanému protivníkovi rovnocenným soupeřem a v druhém poločase ho přehrávala. Dvě sóla v koncovce se nemýlícího Hakimího hostujícího v německém klubu z Realu Madrid ovšem rozhodla o tom, že Pražané tentokrát vyšli naprázdno.

To nebyla stoprocentní, ale tisíciprocentní šance.

Vždyť Masopust měl proti sobě jen vybíhajícího Bürkiho, neboť dva vracející se beci Borussie už jen sledovali, jak si s příležitostí poradí. Bez možnosti zasáhnout. Bez nároku slávistického záložníka zastavit.

Lukáš Masopust ze Slavie Praha a jeho velká šance během utkání základní skupiny Ligy mistrů proti Dortmundu.

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže on si obrovskou možností neporadil. Trefil dortmundského gólmana do nohou, takže Slavia po dvaceti minutách do vedení nešla.

A tři minuty poté také ne, i když si Masopust řekl o odpustek. Důrazným startem na míč donutil Piszceka k faulu, a tudíž trestnému kopu, při němž se museli hosté znovu cítit v ohrožení. Stanciu pálil pro Bürkiho nepříjemně, a hlavně přesně k tyči, ale i trajektorie jeho střely brankář hostů vystihl.

Lukáš Masopust ze Slavie a Axel Witsel z Dortmundu v akci během utkání Ligy mistrů.

Roman Vondrouš, ČTK

Proto musel zákonitě přijít trest, vždyť spálit v konfrontaci se soupeřem kalibru Dortmundu šanci, jakou Masopust po pasu od Stanciua měl, se rovná pomalu sebevraždě.

Trpišovského svěřenci se jí samo sebou vzpírali a nemínili podobné rozřešení připustit. Ani po úvodní výstraze, kterou jim dal už po jednašedesáti vteřinách mladík Sancho, jehož střelu vyrážel brankář Kolář na roh, po inkasovaném gólu rovněž ne. Laciném a zbytečném.

Achraf Hakimí z Dortmundu střílí gól na 1:0 během utkání základní skupiny Ligy mistrů na hřišti Slavie Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Poté, co Stanciu ztratil míč měl totiž Hakimi tolik prostoru a volnosti, že pádil sólem k slávistické bráně od půlící čáry sám, aniž ho někdo z domácích hráčů atakoval nebo alespoň stínoval. Ševčík ho začal stíhat příliš pozdě, a i proto si mohl marocký legionář pohrát s vracejícími obránci, vytáhnout Koláře z brány a pohodlně skórovat.

V nastaveném čase první půle měl podobnou příležitost Brandt, v úvodních vteřinách druhé pak Sancho, ale tváří v tvář výbornému Kolářovi neuspěli, a proto se Pražané mohli vzpírat Borussii dál.

Na Teclovi bylo, aby vzpouru korunoval vyrovnávacím gólem, ale osm minut po přestávce selhal stejně, jako v první půli Masopust. I on obráncům utekl, také on se řítil na Bürkiho. Dokonce ho obstřelil, jenže bránu netrefil.

Pár minut na to z trávníku odešel, ale spoluhráčům svou akcí ukázal, že obrana Borussie je zranitelná a vyrovnání nemusí být jen toužebným přáním. Olayinka se však nedostal do vzduchu až tak vysoko, aby na centrovaný míč dosáhl, technická rána Ševčíka skončila vedle a jeho další pokus mířil přímo doprostřed brány. A protože Škoda nasazený na závěrečné minuty se k ohrožení hostující brány vůbec nedostal, vzal si slovo znovu marocký reprezentant Hakimí hostující v Borussii z Realu Madrid.

https://www.facebook.com/Fonzi.Danek/videos/10212342531353199/

Znovu utekl, opět předvedl, jak se proměňují tutové příležitosti.

Slavia tak za zahozené šance Masopusta a Tecla draze zaplatila, a nakonec si vypila pohár hořkosti až do dna.