Jasně, že měl pro marockého legionáře Hakimího jen slova chvály, pochopitelně že trenér Borussie Dortmund Lucien Favre byl s výkonem dvacetiletého mladíka hostujícího v jeho týmu z Realu Madrid nadmíru spokojen. „Líbil se mi. A velmi. Zvlášť proto, že není zvyklý na ofenzivní pozici, kterou jsem ho v Praze pověřil. Dvě branky ostatně mluví za vše,“ připoménal kouč německého vicemistra, že právě Hakimího dokonalé zúročení šancí, do nichž se dostal, partii Ligy mistrů se Slavií (0:2) rozhodlo.

Trenér Dortmundu Lucien Favre vykládá hráčům, co od nich požaduje v zápase se Slavií.

A nebyla to partie jednoduchá, což Favre otevřeně přiznal. „Slavia podala velmi dobrý výkon. Je to mužstvo na vysoké úrovni a kdo to nevidí, je slepý a nerozumí fotbalu," glosoval vystoupení Trpišovského svěřenců a odpor, který jeho týmu kladli.

„Atletické dispozice, napadání, přenášení hry na třicet čtyřicet metrů, to nedovede příliš mnoho hráčů a mužstev. Ostatně i fakt, že Pražané byli u míč v jednapadesáti procentech hrací doby říká o zápase všechno," netajil trenér Borussie Dortmund, že je nadmíru spokojen, jak jeho mužstvo zápas zvládlo a v Edenu vyhrálo.

Axel Witsel z Dortmundu kouzlí na zemi s míčem a dotírající Nicolae Stanciu ze Slavie Praha během utkání základní skupiny Ligy mistrů v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

„Po remízách ve třech posledních zápasech s Barcelonou, Frankfurtem a Brémami jsme vyhrát potřebovali, proto je pro nás vítězství v Praze důležité. A stejně tak i to, že jsme vyhráli s nulou, protože v předchozích střetnutích jsme inkasovali laciné, a hlavně zbytečné góly. Nebylo to ovšem jen o hře obránců, ale celého týmu, kterému připomínám, že není možné, abychom v každém utkání dali tři čtyři góly a soupeře přestříleli," byl Favre spokojen i se zlepšenou defenzivní činností svých hráčů.

S tím, jak si vedl Hakimí ale samo sebou ještě víc. „V ofenzivě je velice nebezpečný. Zvlášť, když plní naše pokyny a on a Sancho si mění strany. A záložníci s nimi. Deset minut vlevo, deset vpravo, a to všechno proto, že mají stejně silnou levou i pravou nohu," připomínal trenér Borussie taktický tah, který mu po příchodu do Dortmundu vychází a jenž mu vyšel i v Praze.

Fotbalisté Dortmundu oslavují gól na 1:0 během utkání základní skupiny Ligy mistrů na hřišti Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo