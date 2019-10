Rozhodoval jsem se příliš dlouho, litoval muž, který měl Dortmund na lopatě

Řítil se sám na brankáře Borussie Dortmund a mohl poslat Slavii Praha ve středečním utkání Ligy mistrů skupiny F do vedení. Jenže Lukáš Masopust nastřelil jen nohu gólmana Bürkiho a německý tým záhy vstřelil vítězný gól. „Jsem na sebe nasr...," ulevil si šestadvacetiletý záložník po dvoubrankové prohře.

Jak s odstupem vidíte svoji šanci z jednadvacáté minuty za bezbrankové stavu, kdy jste mohl Slavii poslat do vedení?

Hrozná škoda! Takové šance pochopitelně musí končit gólem. Velmi dobře si to uvědomuji. A jsem na sebe nasr.... Zápas mohl mít jiný vývoj, kdybych proměnil.

Co vám chybělo ke gólovému zápisu?

Promeškal jsem pravý okamžik ke střele. Koukal jsem moc dlouho na gólmana a vymýšlel, kam mu míč uklidím. Věděl jsem, že bude dlouho stát. Ale problém byl u mě. Rozhodoval jsem se příliš dlouho. Měl jsem střílet ihned po přebrání míče. Zezadu mě pak obránce trošku rozhodil a já nastřelil brankáře, jemuž jsem mířil mezi nohy. Promeškal jsem správnou chvíli.

Byl největší rozdíl ve schopnosti využít šance?

Jednoznačně. Šlo o vyrovnaný zápas. Borussia měla velké příležitosti, my jsme si je připravili také. Ale Borussia ukázala, jak velkým týmem je. Byla produktivní. Její hráči dokázali v koncovce zachovat větší klid, my jsme naše velké příležitosti neřešili dobře. Přitom si myslím, že kombinačně to z naší strany bylo docela dobré.

Po dvou zápasech máte jeden bod za remízu z úvodního duelu na hřišti Interu. Jak dosavadní dvě účinkování v Lize mistrů hodnotíte?

Hraju Ligu mistrů prvně v kariéře. Vždyť já teprve minulý rok na podzim zažil poprvé v životě Evropskou ligu ještě v dresu Jablonce, pak na jaře jsem si ve Slavii zahrál vyřazovací fázi Evropské ligy. Byly to dva velké skoky. Nevěděl jsem, co od Ligy mistrů čekat. Jsem rád, že se prezentujeme dobrou a odvážnou hrou. Jsme schopní držet míč, věříme si na balonu. Jsme schopní soupeře vykombinovat, dostat se do šance.

Věřili jste si po remíze na Interu i na Dortmund. Nebo jste se spíš obával průšvihu?

V úterý jsem koukal na zápas Ligy mistrů Tottenham - Bayern Mnichov. Když jsem viděl, výsledek (2:7), tak jsem si říkal, že se může stát cokoliv. Jsem rád za způsob, jímž jsme se proti Borussii prezentovali. Jen škoda, že nám utkání nevyšlo výsledkově.