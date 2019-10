Byla to lekce, prohlásil Klopp po ztrátě třígólového náskoku

"K dokonalosti to mělo daleko. Byl to typický zápas Liverpoolu, velmi vzrušující. Byla to pro nás velmi důležitá lekce. Raději se ji naučím v průběhu zápasu než po něm. I kdybychom prohráli 3:4, bylo by to stejné. Ale naštěstí jsme vyhráli, máme tři body a musíme si vzít velké ponaučení," řekl na tiskové konferenci Klopp.

"Jsem v pohodě. Věděl jsem, že se musíme o dost zlepšit, a teď to vědí všichni. V pořádku. Zkomplikovali jsme si to více, než jsme museli, ale výsledkově jsme to zvládli," uvedl dvaapadesátiletý Němec, jehož svěřenci v prvním utkání základní skupiny prohráli v Neapoli 0:2.

Důvod ztráty třígólového náskoku byl podle něj jasný. "Ustoupili jsme z velmi úspěšné cesty z úvodní půlhodiny. Byl to jeden z nejlepších výkonů, který jsme předvedli proti velmi dobře organizovanému celku s jasnou myšlenkou a identitou. Dělali jsme všechno, co se jim příčilo, ve vysoké rychlosti. Dali jsme tři branky a mohli přidat další," prohlásil Klopp, který s Liverpoolem v úvodních sedmi duelech anglické ligy nenašel přemožitele.

"Změnili systém, což je dovolené a obvykle to pro nás nepředstavuje problém. Jenže tentokrát to problém byl, protože jsme z nějakého důvodu změnili přístup," konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.

V další fázi soutěže čeká lídra Premier League dvakrát belgický Genk, za který hraje bývalý záložník Plzně Patrik Hrošovský.