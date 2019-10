Už čtyřikrát čelil český fotbalový brankář Tomáš Vaclík fotbalové Barceloně. Po loňském přestupu do Sevilly nastoupil proti katalánskému velkoklubu, který bude soupeřem Slavie ve středečním utkání Ligy mistrů, hned k prvnímu duelu v novém dresu v Superpoháru (1:2). Následně při třech ligových konfrontacích inkasoval pokaždé čtyři branky. Naposledy v úvodu října. Má v očích třicetiletého gólmana pražský klub naději na úspěch?

Probírali s vámi hráči Slavie na nedávném reprezentačním srazu sílu Barcelony?

Ptali se mě, co bych jim poradil. Těžko někomu něco radit, když jsem dostal čtyři góly... Všichni vědí, že když má Barcelona hrát bez balonu, tak se s tím špatně srovnává. Třeba Atletico Madrid je v tom odlišné, těm je úplně jedno, jestli míč mají nebo ne. Takže je důležité co nejvíce držet balon a být kompaktní. A hlavně proměňovat šance. Jsem si jistý, že si je Slavia vytvoří. My jsme si připravili během dvaceti minut tři velké příležitosti, jenže jsme žádnou nevyužili. Pak jsme za osm minut dostali tři branky a bylo po utkání.

Má Slavia ve vašich očích šanci, aby katalánského soupeře obrala o body?

Vyloženou slabinu Barcelona nemá. Není ale ze Španělska na styl fotbalu, který hraje Slavia, zvyklá. Nebude jim vyhovovat. Agresivní a důrazné pojetí jim nesedí. Není jim vlastní bránit a hrát bez balonu. Prostě mají stavěný tým na útočení. V domácím prostředí Slavia určitě šanci má. Velkým faktorem je rovněž Messi v základní sestavě. S ním je Barcelona jiná.

Hvězda Barcelony Lionel Messi se snaží v ligovém utkání uniknout hráčům Eibaru.

Alvaro Barrientos, ČTK/AP

Argentinský útočník úvod sezony kvůli poranění třísel vynechal. Nicméně souboj Ligy mistrů s Interem Milán, utkání proti vaší Seville a o víkendu s Eibarem už odehrál celá. Jak na vás působil?

Při utkání s Interem byl hlavní tváří obratu, po němž Barcelona slavila výhru 2:1. S námi uzavřel skóre z přímého kopu, přičemž podobně střílel dvakrát už v první půli. Sice stárne, ale pořád je hladový po gólech, vyzařuje z něj obrovská motivace. Nijak netají, že hlavní metou je pro něj triumf v Lize mistrů. Barcelona s ním je mnohem nebezpečnější. Nikdo neví, jestli bude přihrávat, střílet nebo akci ještě jinak rozehraje.

Slavia sehrála v Lize mistrů dva výborné zápasy, v minulém ročníku Evropské ligy vyřadila váš tým. Bude Barcelona brát Pražany se vší vážností nebo je spíše podcení?

Myslím, že v nynější fázi skupiny budou mít Španělé maximální koncentraci. Pro Slavii je nepříjemné, že narazí na Barcelonu ve třetím a čtvrtém utkání. Většinou jde totiž ve skupinové fázi o zápasy, kdy velkokluby chtějí rozhodnout o postupu do jarní fáze a mít klid. Barcelona navíc ztratila na Dortmundu, tudíž další ztráty nebudou chtít připustit. Z hlediska šance na výsledek proti gigantům typu Barcelony je příznivější první či poslední zápas ve skupině. V úvodu bylo na Barceloně vidět, že není rozehraná. V lize z pěti zápasů dvakrát prohrála, jednou remizovala v Dortmundu neměla jedinou šanci. Teď už se rozjíždí.

Je velký rozdíl, když trenér Valverde složí sestavu spíše se zkušených opor nebo dá šanci mladším hráčům?

Hodně se změnila pozice Busquetse a Rakitiče. De Jong v záloze se uvedl skvěle, hraje fantasticky. Stejně tak Arthur, kteří se mi ohromně líbil už v minulé sezoně. Po zranění se vrací Jordi Alba, ale na levém kraji obrany byl výborný Semedo nebo Firpo Junior. Noví hráči vnášejí do hry Barcelony větší zaujetí a drajv, nicméně z hlediska kvality nijak nezaostávají.