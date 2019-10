Messi a spol. jsou v Praze! Co pro sebe žádaly hvězdy Barcelony?

Messi a spol. přijeli do Prahy

Barcelonský Gerard Piqué míří v Praze do hotelu před středečním utkáním se Slavií.

Arturo Vidal, jeden z fotbalistů Barcelony, kteří přijeli do hotelu v Praze před zápasem Ligy mistrů se Slavií.

Hvězdný forvard Barcelony Lionel Messi míří do hotelu v Praze před zápasem Ligy mistrů se Slavií.

Fotbalista Barcelony Jordi Alba přichází do hotelu v Praze před zápasem Ligy mistrů se Slavií.

Antoine Griezmann z Barcelony míří do hotelu v Praze před zápasem Ligy mistrů se Slavií.

Barcelonský fotbalista Arturo Vidal přiletěl do Prahy na duel se Slavií v dobré náladě.

„Všichni na Barcelonu celý život koukáme v televizi, někteří za ni hrají na play stationu. A teď bude v Edenu. Moc bych si přál, aby nastoupila v nejsilnějším složení. Když jsme dostali šanci se poměřit s takovým gigantem, tak ať to má grády. Jde o velkou událost, obrovský svátek pro celý klub a myslím, že i český fotbal," pronesl Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Jeho přání se mu velmi pravděpodobně splní. Barcelona totiž kvůli nepokojům panujícím v Katalánsku nebude o víkendu hrát třaskavý duel s Realem Madrid, a tak nemá důvod šetřit žádnou z hvězd. Navíc po remíze v Dortmund nebude chtít případným zakolísáním pustit Slavii do postupové hry. „Myslím, že každý fotbalista by s námi hned měnil. Zahrát si proti Barceloně je sen každého kluka. A byť jsme outsider, nepůjdeme na trávník jako na porážku. Na Interu jsme si dokázali, že měřit se můžeme s každým. Zkusíme Katalánce překvapit," připomínal brankář Pražanů Ondřej Kolář remízu z úvodního duelu skupiny v Miláně.

Slavia se chystá na bitvu se slavnou Barcelonou

Sport.cz

Hvězdy v Praze netrénovaly

Katalánský tým včera před polednem trénoval ve vlastním areálu za městem, odpoledne se letecky přesunul do Prahy a ubytoval v hotelu Four Seasons. Eden pro španělský klub není neznámou. Už zde nastoupil k souboji s Plzní v Lize mistrů nad podzim 2011. Přestože je Barcelona gigant, který zaměstnává nejlepší hráče a její rozpočet se pohybuje ve stovkách milionů eur, před cestou do Edenu neměl španělský klub žádná mimořádná přání. „Vlastně jsme byli překvapení, nepožadovali nic extra," přiznal Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie.

Když kupříkladu před lety do Plzně mířil Manchester City, vyžádal si speciální druh čokolády, v šatně chtěli mít trenéři anglického týmu videokoutek a pro hráče rotopedy. Real Madrid zase pro své hvězdy požadoval kilogramy čerstvých borůvek a ostružin. Barcelona se ale v daném směru ukázala jako velice nenáročný protivník. „Nebylo složité vyhovět jejich požadavkům. Nadiktovali si led, dostatek balené vody a rozmanitou nabídku ovoce. Nic navíc. Nedožadovali se dokonce ani kádí se studenou vodu či speciální kávy," uvedl Býček.

Eden čeká zatěžkávací zkouška

Zato z hlediska mediálního zájmu čeká stadion v Edenu skutečně zatěžkávací zkouška. „To je zásadní rozdíl proti jiným zápasům. Ze Španělska dorazí sedmdesát novinářů, což představovalo organizační komplikace. Hodně žádostí o akreditaci dorazilo od žurnalistů z Polska, chybět nebudou ani zástupci médií z Brazílie," říká Býček. „Ve srovnání s ostatními zápasy Evropské ligy či Ligy mistrů je mimořádný zájem i ze strany televizních štábů. Na ploše bude deset reportérů," doplnil ještě Býček.

Barcelona trénovala den před zápasem se Slavií ještě v domácích podmínkách

sntv

Fakt, že Pražané čelí skutečnému kolosu poutajícímu pozornost po celém světě, podtrhuje i zájem fanoušků prostřednictvím internetu a sociálních sítí. „Během prvního týdne po losování Ligy mistrů došlo k nárůstu návštěvnosti našich webových stránek Slavie ze zahraničí o čtyři sta dvacet procent. Přístupy ze samotného Španělska se zvedly o sto třicet pět procent, což je dramaticky výše ve srovnání s jarní konfrontací se Sevillou v Evropské lize," řekl Býček.

Stadion na „zápas desetiletí", jak jej interně označuje Slavia, je beznadějně vyprodaný. „Kdybychom měli dvojnásobnou kapacitu, stejně by nestačila," krčil rameny Býček před duelem, s jehož přípravami se začalo už v sobotu v noci po ligové výhře Slavie nad Příbramí. „Slavia poskytla několikačlenný tým, který spolupracuje s velice širokou sestavou zástupců UEFA, aby stadion splňoval všechny požadavky z hlediska brandingu, fungovala goal line technology a bylo připraveno i veškeré zázemí," popsal Býček před středečním duelem.