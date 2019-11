Camp Nou na vlastní kůži: Petržela uloupil Messiho už o přestávce

Velkolepá bitva. Největší, kterou do té doby fotbalová Plzeň zažila. Na podzim 2011 postoupili Západočeši pod taktovkou trenéra Pavla Vrby poprvé v klubové historii do Ligy mistrů. A ve skupině mezi elitou fotbalové Evropy narazili i na Barcelonu, tehdy úřadující šampiony soutěže.

Plzeňští bitvu na Camp Nou zvládli se ctí. Dvoubranková prohra po gólech Iniesty a Davida Villy byla lichotivá s ohledem na fakt, že se měřil fotbalový gigant z Katalánska pyšnící se tehdy čtyřmi triumfy v Lize mistrů, s českým šampionem, který o pár týdnů dříve slavil první ligový triumf v historii.

„Messi je v reálu ještě rychlejší než v televizi. Stejně jako Xavi, Iniesta či David Villa. Dopředu jsme věděli, co udělají. A stejně jsme je nedokázali ubránit, protože všechno dělali precizně a děsně rychle. Hlad po gólech a zaujetí, které měl Messi v očích, jsem ještě u nikoho neviděl. Bylo mi ctí proti takovému hráči nastoupit," vyprávěl tehdejší kapitán Plzně Pavel Horváth.

FC Barcelona-Viktoria Plzeň 2:0 (1:0) 3. zápas skupiny Ligy mistrů 19. října 2011 na Camp Nou. Branky : 10. Iniesta, 82. D. Villa Diváci: 74 736. Barcelona: Valdés - Alves, Mascherano, Abidal, Adriano - Xavi, Busquets, Iniesta (85. Keita) - Pedro, D. Villa (88. Cuenca), Messi. Trenér Guardiola. Plzeň: M. Čech - Rajtoral, Bystroň, Čišovský, Limberský - Petržela (86. Darida), Horváth, Jiráček, Kolář, Pilař (75. Fillo) - Bakoš (58. Ďuriš), Trenér Vrba.

Stejnou pozornost, dost možná i větší, než samotný střet a průběh duelu s Barcelonou, poutal hon na Messiho, respektive jeho dres. Zálusk na cenou trofej si dělal už v předstihu Václav Pilař, jemuž se občas přezdívalo kvůli kouzlení s balonem „plzeňský Messi". Jenže nakonec trikot argentinské ofenzivní hvězdy ve službách Barcelony ukořistil Milan Petržela.

„Jsem maximálně spokojený. Zápas na Camp Nou a ještě dres Messiho, co víc si přát," hlásil tehdy bezelstně po dvoubrankové prohře Petržela, který nešťastnému spoluhráči vyfoukl vyhlédnutý dres díky pohotové reakci o přestávce. „Jde o top úlovek do mojí sbírky. Největší radost měl vždy při návštěvě synovec. Pokaždé vletěl do skříně, dresy rozházel a mamka, která sbírku opečovává, je rovnala," vypravoval Petržela.

A jak ke „žhavému" zboží přišel? „Cestou do šatny jsem se Lionela ptal, jestli mi dres dá. Řekl, že v pohodě. A slib po zápas naplnil," vyprávěl Petržela.

Messi na něj udělal obrovský dojem. „Na hřišti působil flegmaticky, jako když se toulá. Ale pak se rozběhl, přilepil míč k noze a obešel koho chtěl. Byl jako z jiné planety," klaněl se plzeňský záložník umění protihráče.

Pilař byl tehdy hodně přešlý, že dres obdivovaného útočníka nezískal. „Domlouvali jsme se s Messim už před zápasem. Ale asi na mě zapomněl," posteskl si. Když pak po utkání čekal v útrobách katalánské fotbalové arény na Messiho, aby si vyprosil druhý dres, měl smůlu. Argentinec se neukázal. „Stál jsem tam asi hodinu," smutnil Pilař.

Nakonec se nynější záložník olomoucké Sigmy dočkal o pár dnů později, když Barcelona dorazila do Edenu, kde tehdy měla dočasné útočiště kvůli nevyhovujícímu vlastnímu stadionu Plzeň. Pilař neztrácel čas, a když oba týmy mířily do šaten po první půli, oslovil argentinského útočníka a triko odnesl bez prodlení.

A jak je na tom se sbíráním dresů samotný Messi? „Nevyhledávám to. Pokud nastoupíme proti týmu s hráčem z Argentiny, trika si vyměníme. Jinak ne. Ale pokud za mnou někdo přijde, vyhovím mu. Jen jednou v životě jsem požádal o dres soupeře. Byl to Zinédine Zidane," vyzradil před časem dvaatřicetiletý Argentinec.