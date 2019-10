FOTBAL ONLINE: Zázrak? Ne, to už je debakl Slavie

Fotbalistky Slavie dnes večer hrají odvetu osmifinále Ligy mistryň na půdě Arsenalu. Pražanky před dvěma týdny prohrály domácí duel v Edenu vysoko 2:5 a k postupu do čtvrtfinále by musely předvést "zázračný" obrat. Mezi nejlepší osmičku soutěže by slávistky poslala senzační čtyřbranková výhra nebo triumf o tři góly při skóre 6:3 a vyšším. V případě vítězství 5:2 by se prodlužovalo. Zápas v Londýně začal ve 20:30, stav je 5:0, online můžete sledovat na Sport.cz.