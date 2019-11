Sedm let nezažila Barcelona doma v základní skupiny Ligy mistrů takové ponížení, aby nevstřelila ani jeden gól. Až do úterního večera, kdy dokázala ofenzivního hvězdy katalánského klubu zkrotit pražská Slavia (0:0) při čtvrtém představení ve skupině F.

Ten brankář Slavie je fakt dobrej, jako by si říkal Lionel Messi z Barcelony poté, co mu Ondřej Kolář zmařil v úvodní půli dvě obrovské šance.

„Je to neuvěřitelný výsledek. Prostě úžasný. Vždyť Barcelona doma střílí góly jako na běžícím pásu. Když její tým hraje před vlastním publikem, je to jako továrna na góly. Myslím, že bych nenašel člověka, který by si před utkáním vsadil na naše čisté konto," zalykal se štěstím Ondřej Kolář, brankář Slavie.

Pochytal minimálně pět vyložených šancí domácích borců, v dalších mimořádně nebezpečných situacích předvedl rovněž fantastické zákroky. „Byl skvělý, spíše senzační," chválil svého brankáře trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Barcelona, pětinásobný šampion Ligy mistrů, doma v zápasech nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu vyšla střelecky naprázdno naposledy v prosinci 2012, kdy čisté konto na Camp Nou ubránila Benfica Lisabon.

„Pro nás je to pochopitelně ztráta. Jsme Barcelona, musíme vyhrávat v každém utkání. Ale je třeba ocenit výkon Slavie. A ta hrála skvěle. Odvážně, měla skvělou taktiku a podala neuvěřitelný týmový výkon, skvělý byl brankář. Její hráči zasluhují obdiv za přístup a kuráž, s kterou nám čelili," uznale pokýval hlavou nad výkonem protivníka Frenkie de Jong, záložník Barcelony.

Její hráči byli tak frustrovaní, že většina bezprostředně po utkání zmizela bleskově v šatně a hráčům pražského týmu ani nepodala ruku. O výměně dresů, tradičním rituálu provázejícím velké zápasy, si slávisté mohli nechat jen zdát. „Těšili jsme se na vzájemnou konfrontaci, ale tímhle nás zklamali. Nedokázali ocenit náš výkon," krčil rameny Kolář.

Všechny ošemetné situace před svou brankou slávistický gólman Ondřej Kolář v duelu s Barcelonou vyřešil. I šanci Clementa Lengleta.

Joan Monfort, ČTK/AP

Jednou z výjimek byl brankář katalánského giganta Marc-André ter Stegen. „Čekal na mě už o přestávce v tunelu a říkal, že chytám skvěle. Po zápase za mnou přišel cestou do šaten, zastavil mě a gratuloval k fantastickému výkonu. Říkal, že už dlouho takové brankářské představení neviděl," vyprávěl hrdě Kolář.