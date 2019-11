FOTBAL ONLINE: Po debaklu v lize může Bayern slavit postup v Champions League

Pět týmů ve středu útočí ve fotbalové Lize mistrů na postup do osmifinále. Slavit mohou v případě úspěchu Bayern Mnichov, Paris St. Germain, Manchester City, Juventus a Atlético Madrid. Bayern od 18:55 ve 4. kole v prvnímu utkání po odvolání trenéra Nika Kovače proti Olympiakosu vede dočasný kouč Hans-Dieter Flick (stav 0:0). Ve stejném čase hraje Lokomotiv Moskva s Juventusem. Od 21:00 pak Real přivítá Galatasaray Istanbul a PSG hostí belgické Bruggy. Zápasy Ligy mistrů můžete sledovat na O2 TV Sport od 18:55 a 21:00, v podrobných reportážích pak sledujte zápasy v online reportážích na Sport.cz.

Bayern vyměnil trenéra po sobotním bundesligovém debaklu 1:5 s Frankfurtem, který byl pro německého šampiona nejvyšší porážkou za posledních deset let. V Lize mistrů je ale stoprocentní a se třinácti góly má i nejlepší útok.

Postup německému celku zajistí vítězství. Pokud by ve druhém utkání skupiny B Tottenham porazil Crvenou zvezdu Bělehrad, stačila by Bayernu i remíza. Ve stejné situaci je ve skupině A Paris St. Germain, který čeká zápas s Bruggami. Ve skupině C se Manchester City představí na hřišti nováčka z Bergama, kterého v minulém kole doma porazil 5:1. Ve skupině D může být jasno o obou postupujících, pokud Juventus zvítězí na hřišti Lokomotivu Moskva a Atlético na stadionu Leverkusenu.