Wenger o Slavii: Něco takového jsem nikdy neviděl. Po fyzické stránce byla Barcelona poražena

Dvaadvacet let trénoval Arsenal, před tím několik let koučoval Monako. Od roku 1969 pobíhal po zeleném pažitu ještě coby hráč. Teď se zkušený stratég Arséne Wenger nechal na adresu úterního výkonu sešívaných slyšet, že nic podobného nikdy neviděl. Řeč je o fyzickém stylu hry, s kterým Slavia dokázala urvat remízu na slavném Camp Nou. Nedostat gól na katalánském svatostánku se ve skupinové fázi Ligy mistrů přitom nepodařilo nikomu od roku 2012.

„Po 80 minutách hry měla Barcelona naběháno 97 kilometrů a Slavia 109. To je rozdíl 12 kilometrů," řekl Wenger v pozápasovém rozboru televize beIN Sports. „To jsem nikdy neviděl, takový rozdíl po 80 minutách. Když běžíte od vápna k vápnu, je to 70 metrů. Rozdíl 12 kilometrů je jako kdybyste běželi 84krát od vápna k vápnu vícekrát než soupeř," pokračoval sedmdesátiletý rodák ze Štrasburku.

„To ukazuje na to, že Barcelona dnes večer byla po fyzické stránce Slavií poražena. Pro Barcelonu to dnes byl ostudný večer. A to je škoda, protože se už mohli kvalifikovat do další fáze," řekl na adresu katalánského celku bývalý trenér Arsenalu, a přitom zkritizoval i rozhodnutí Ernesta Valverdeho přesunout v průběhu utkání Nélsona Semedua zprava na levou stranu, kde podle něj přestal být tak nebezpečný jako v prvním poločase.