Zahozená penalta baví internet. Hvězdě se směje celý svět

Manchester City šel do zápasu jako jasný favorit, nakonec zápas dohrával o deseti a spokojit se musel s remízou 1:1. Nejspíš i kvůli penaltovému kolapsu. Citizens by v případě proměněné penalty šli dvě minuty před poločasem do vedení o dvě branky.

Italský tým a jeho fanoušci se hodně zlobili. Zdálo se jim, že na ně byl sudí při penaltovém verdiktu přísnější, než si zasloužili. Přímý kop Raheema Sterlinga zasáhl ruku Josipa Iliciče v pokutovém území a arbitr nemilosrdně trestal. Když pak Gabriel Jesus nabídnutou možnost zahodil, měli Italové pocit, že boží spravedlnost zvítězila. Jméno Jesus lze přeložit jako Ježíš, takže když penaltu zmíněný hráč zahodil, byli Italové ve varu.

Zahozená penalta Gabriela Jesuse v utkání Ligy mistrů hodně mrzela. Hvězdu Manchesteru City utěšuje manažer Pep Guardiola.

Luca Bruno, ČTK/AP

Média šokovalo i Brazilcovo provedení penalty a přirovnávají jej k pokusu zpěvačky Diany Ross na úvodní show MS 1994 v USA. Tehdy hvězda proběhla s mikrofonem davem lidí, ale s míčem na penaltovém puntíku pak naložila bídně.

Gabriel Jesus copying Diana Ross’ penalty technique! https://t.co/S4o6h4t70N — Rubio (@AnthonyRubio5) November 6, 2019

„Gabriel Jesus kopíruje techniku Diany Rossové," rýpl si jeden z fanoušků jménem Anthony Rubio do Brazilce na sociální síti. „Diana Rossová by penaltu proměnila," soudil Stevo J. A ani třetí z přispěvatelů fotbalistu nešetřil. „Vzdal tou penaltou hold Dianě Rossové oznamující její britské turné," uvedl fanda na Twitteru.

"Myslím, že Diana Rossová teď může spát docela klidně poté, co Gabriel Jesus zahodil penaltu," přidal se další z rýpavých čtenářů.