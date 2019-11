Slavia sní o první výhře, která udrží postupovou naději. A udělá radost pokladníkovi

„Dvakrát jsme doma prohráli, tudíž nás zajímá jedině vítězství. Hlavní motivací je první bodový zisk před fantastickým slávistickým publikem. Vidět radost lidí, bude největší odměna," burcuje tým trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Pro nás jde o zápas podzimu. Pokud vyhrajeme, přeskočíme Inter a uchováme si naději na postup do jarní fáze Evropské ligy," přitakává obránce Pražanů Jan Bořil.

S Pražany po losu nikdo nepočítal. „Byli jsme absolutní outsider," vzpomíná s úsměvem útočník Slavie Stanislav Tecl. Jenže Trpišovského svěřenci šokovali hned v prvním utkání, když na půdě Interu o výhru přišli až v nastavení. Vyrovnané duely hráli doma s Dortmundem i Barcelonou, druhé bodové odměny se však dočkali až po remíze 0:0 v Katalánsku. S dvěma body jsou však poslední.

„S ohledem na výkony je bodů málo. Doma jsme ani jeden zápas prohrát nemuseli. Úkolem pro středu je uchovat si intenzitu z předešlých duelů a proměnit šance," nabádá Trpišovský a nijak dramaticky nekárá útočníky, jejichž gólový příspěvek je minimální.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10162737222465644

Vždyť v součtu s předkolem vstřelil dvě ze čtyř branek obránce Bořil. „Útočníci odvádí spoustu práce, která není vidět. Věříme, že si důležité góly schovali na výjimečné momenty," říká Trpišovský.

Bude mít k dispozici Součka, který vynechal zápas v Olomouci kvůli viróze. Ohrožen je start brankáře Koláře, který předzápasový trénink nedokončil kvůli bolesti žeber. „Vždy, když měl zdravotní trable, odchytal následně životní zápas. V Miláně před prvním vzájemným duelem byl čtyřiadvacet hodin se po hotelu potácel úplně bledý, a pak v bráně zářil," nedělá si těžkou hlavu Trpišovský vědom si faktu, že jen výhra uchová Slavii naději na postup do jarní fáze Evropské ligy.

A pokud by snad v současně hraném duelu Barcelona porazila Dortmund, bojovali by Pražané v posledním duelu skupiny na německé půdě dokonce o postup do jarní fáze Ligy mistrů. „Tuhle možnou zápletku, jakkoliv je ohromující, vůbec neřešíme," culí se Trpišovský. „Každopádně chceme udělat radost i klubovému pokladníkovi," připomíná Trpišovský, že za vítězství ve skupině získá klub kromě tří bodů ještě sedmdesát milionů korun.