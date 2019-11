Může se titulovat jako nejlepší střelec Slavie v letošním ročníku Ligy mistrů. Pražané včetně dvou duelů v předkole během šesti zápasů vstřelili čtyři branky. Dvě z nich si připsal obránce Jan Bořil! Nejprve v odvetě play off proti Kluži vystřelil postup, pak pokořil v domácím duelu brankáře Barcelony. Na Camp Nou však vyšli Pražané naprázdno. A osmadvacetiletý zadák doufá, že ve středečním večerním utkání skupiny F Ligy mistrů proti Interu Milán slávisté procitnou a hlavně jejich trefy přinesou vítězství!

„Souboj s Interem vnímám jako zápas podzimu. A všichni kluci v šatně zrovna tak. Pokud se nám podaří vyhrát, přeskočíme Inter v tabulce a budeme mít naději na třetí místo, které garantuje jarní účast v Evropské lize, což je náš cíl. Navíc chceme potěšit fanoušky a konečně doma vyhrát. Vždyť v Edenu jsme zatím neudělali ani bod," připomíná Bořil, že Slavia na úvod skupiny remizovala právě na hřišti středečního soupeře a ve čtvrtém duelu pak vybojovala bezbrankovou remízu na stadionu Barcelony.

Pokud to Pražané myslí s postupovými plány vážně, potřebují proti Interu zlepšit produktivitu, která je pro Slavii v probíhajícím ročníku Ligy mistrů nejvíce limitujícím faktorem.

„Hrajeme nátlakový fotbal. V sestavě není jediný hráč, který by neběhal. Roli pak možná hraje trošku i únava, protože v koncovce nejsme v takovém klidu, abychom příležitosti proměnili," přemítal Bořil a nijak neskrýval, jak zadáci Pražanů čelící hvězdám jako Messi, Suárez či Lukaku trpí, když vidí spoluhráče zahazovat šance. „Je jasné, že jsme naštvaní, pokud tutovku nevyužijeme. Ale jsme jeden tým. Zaměřujeme se v tréninku na zlepšení. Věřím, že to zvládneme. Hodně jsme zakončení pilovali," hlásil Bořil.

V případě, že by se o gólový zápis postaral znovu osmadvacetiletý zadák a jednalo by se o branku vítěznou, dost možná by došlo k naplnění slov klubového bosse Tvrdíka, že nechá Bořilovi vyhotovit podobiznu na plášť stadionu v Edenu, kde už je kupříkladu Stanislav Vlček či Ivo Knoflíček. „Jestli bude Bóřa u hlavního vstupu na stadion, tak začnu používat zadní vchod," vtipkoval na adresu produktivního zadáka trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Bořil si nicméně uvědomuje, že hlavní prioritou Pražanů bude udržet čisté konto. „Zaměřili jsme se na zlepšení našeho napadání. I když jsme to v prvním vzájemném zápase plnili dobře, pořád byli hráči Interu schopní se snadno dostat do útoku. Snad jsme nedostatky vychytali," doufal zadák Slavie.

„U videa nás trenér upozorňoval na jejich náběhy, jestli útočníci dělají kličku směrem do středu nebo ven ze hřiště. Zda používají slabší nohu... No, v jejich případě je to vlastně jedno. Ale já věřím, že jsme připravení a ubráníme je," říkal Bořil před večerní bitvou, která rozhodne, zda Slavia v posledním utkání skupiny F Ligy mistrů v úvodu prosince na půdě Dortmundu bude hrát o postup.

