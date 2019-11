Jedna bláznivá minuta stačila a v Edenu bylo v pátém díle Ligy mistrů rázem všechno jinak. Milánský Inter se radoval z druhého gólu předčasně, neboť polský sudí Marciniak dal na video, branku, kterou vstřelil Lukaku neuznal, a místo toho nařídil penaltu na opačně straně. To proto, že ho VAR upozornil, že Olayinka byl faulován a zápas Slavie s Interem se musí vrátit o pár desítek vteřin zpět. Souček pokutový kop proměnil a stav srovnal. Téměř hodinu pak válčil český mistr o naději, že Inter udolá a bude v pohárové Evropě pokračovat, závěr poznamenaný fatální minelou Frydrycha a dvěma inkasovanými brankami ho však ze snění probral. Český mistr nakonec prohrál 1:3.

Útočník Interu Milán Romelu Lukaku střílí gól do sítě Slavie v utkání základní skupiny Ligy mistrů. Vše sleduje brankář Ondřej Kolář.

Sebevědomě slávisté začali. Aktivně také. Však také nenechali v úvodních minutách Nerazzurri hrát a vůbec jim nepůjčovali míč. Jenže, co to bylo platné, když jejich snažení nedošlo zúročení? Pouze Hušbauerova hlavička míjející tyč Handanovičovy brány mohla hosty postrašit, ale u ní také zůstalo.

„Má skvostnou formu a velikou chuť, proto dostal v sestavě přednost. Navíc jsme chtěli využít jeho schopností střílet zpoza šestnáctky, protože v tom jsme cítili šanci," vysvětloval trenér Trpišovský, proč místo Traorého nasadil právě Hušbauera.

K dalším korekturám sahat nemusel, protože Kolář se do brány postavil, stejně jako se do sestavy vrátili Souček s Masopustem a Ševčíkem. „V takovém zápase se musí každý obětovat a hrát i přes bolest, která ho trápí," vyprovázel své svěřence do partie s Interem.

Snažili se o to. Chtěli trenéra vyslyšet. Už po dvaceti minutách ovšem poznali, že se potkávají s jiným Interem než před dvěma měsíci v prvním zápase. A jiný byl i Lukaku...

Hned tři slávističtí hráči se snažili belgického obra zastavit, ale neuspěli. Zbavil se jich, nacentroval a Argentinec Martínez neomylným volejem potvrdil, že i on je fotbalově jinde.

Opakovalo se totéž, co v předchozích domácích zápasech s Dortmundem a Barcelonou. Borussia sice dala gól až po pětatřiceti minutách, ale už v té první měl autor úvodní trefy Hakimí obrovskou šanci, Messi potrestal Slavii v minutě třetí.

Slavia se však stejně jako proti Barceloně vzepřela osudu. Nejdřív ovšem musela přežít svou klinickou smrt. Videosystém VAR a polský sudí Marciniak ji od ní uchránil.

V 35. minutě totiž vyrobil Frydrych fatální minelu, neboť se nechal Martínezem lehkovážně obrat o míč a Lukaku střílel do prázdné brány.

Tomáš Souček ze Slavie Praha proměňuje nařízenou penaltu během utkání základní skupiny Ligy mistrů s Interem Milán.

Vlastimil Vacek, Právo

Video však zasáhlo. Sudí dostal avízo, že předtím došlo v šestnáctce Interu k faulu de Vrije na Olayinku, takže druhý gól hostů neplatil a místo toho se postavil Souček k exekuci penalty.

Nezaváhal, pokutový kop proměnil, takže jedna bláznivá minuta vše zvrátila. Místo skóre 0:2 svítil totiž na tabuli nerozhodný stav 1:1. Zápasu to samozřejmě prospělo, neboť rázem musela zase hrát obě mužstva, protože remíza by byla málo pro Slavii i Inter.

Snažila se o to. Nerazzurri disciplinovanou a precizní defenzivou, kdy čekali na příležitost k rychlému výpadu, Pražané pokračující aktivitou a hodně vysunutým presinkem, z čehož pramenila územní převaha a větší herní iniciativa.

Do šestnáctky se však přes obranný italský val prodrat nedokázali a ani střely ze střední vzdálenosti nárok neměly. Masopustovu ránu vytáhl Handanovič nad břevno, aby v 73. minutě zlikvidoval i jeho sólo, které Slavii nabízelo vůbec největší šanci otočit skóre.

Ale i Nerazzurri hrozili. A hodně, a hlavně s přibývajícími minutami stále častěji a nebezpečněji, protože domácí ve snaze strhnout výhru na svou stranu hráli se stále větším rizikem.

Nejvíc ze všech Lukaku, který hlavou trefil břevno, ale Brozovič také, neboť i ten ho orazítkoval, Martínez pro změnu pálil těsně vedle tyče a zanedlouho selhal v sólovém náběhu stejně jako před ním Masopust.

Nakonec se ale Inter přece dočkal. Frydrych vyrobil devět minut před koncem už druhou minelu.

Fatální, hloupou, soupeřem pochopitelně potrestanou.

Podklouzl, Lukaku mu utekl, troufl si i na kličku Kolářovi a do prázdné brány zápas rozhodl. Jeho druhý gól ve středečním duelu už totiž platil. Rozhodl o tom, že Slavia odešla i v třetím domácím zápase poražena a v pohárové Evropě po bitvě s Dortmundem letos končí, což gól Martíneze v samém závěru už jen podtrhl.

A to ještě jednou přispěchal Slavii na pomoc VAR, neboť Lukaku přidal v nastaveném čase ještě čtvrtou branku, kterou Marciniak zase neuznal.