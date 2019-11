Velká rána. Přímo katastrofa, netajil slávistický kouč, že tak zklamaný snad ještě nikdy nebyl

Tak zklamaný a rozčarovaný po zápase snad ještě nebyl. Během slávistického angažmá tedy určitě ne. Po prohrané konfrontaci s milánským Interem ostatně kouč Pražanů Jindřich Trpišovský sám doznal, že se cítí na dně. „Vždyť je to pro nás katastrofa. Jedna velká rána. Tři zápasy doma a ani bod. Ve venkovních utkáních jsme podali mnohem lepší výkon,“ nedokázal skousnout prohru 1:3, kterou jeho tým v pátém díle Ligy mistrů utrpěl.

Útočník Interu Milán Romelu Lukaku střílí gól do sítě Slavie v utkání základní skupiny Ligy mistrů. Vše sleduje brankář Ondřej Kolář.

Trýznivou, možná i krutou, ale vzhledem k obrazu odvíjejícímu se během devadesátí minut, v nichž Pražené bojovali o naději zůstat v postupové hře a přežít v pohárové Evropě zimu tentokrát zaslouženou.

„Soupeřům u nás prostě sedí hrát ze zatažené obrany a zajímat se víc o výsledek než o hru a výkon. I tentokrát tomu tak bylo," přiznával slávistický trenér.

„Utkání se vyvíjelo jinak, než jsme chtěli. Hlavně proto, že jsme ztráceli hodně míčů. Daleko víc než ve všech předchozích zápasech. A protože ztrát přibývalo, byla to voda na mlýn Interu, který hrál hodně pragmaticky a opíral se přitom o dvě skvělé útočníky Marténeze a Lukaka," nepopíral Trpišovský, že jeho plány ve středeční partii nevyšly.

„Byl to nás nejhorší zápas ve skupině. A přitom jsme do něho dali všechno. Herně, fyzicky, Inter však byl lepší. Koncentrovaný, pracovitý, kompaktní, a hlavně mnohem nebezpečnější než my. Měl snad šest sedm šancí a z toho jich pět skončilo v síti a dvě na břevně," připomínal i dva góly Interu, které nakonec neplatily.

Sport.cz

„Odehráli jsme v Lize mistrů sice hezké zápasy, ale nakonec v sobě máme hořkou pachuť," loučil se Trpišovský s vidinou, že by se snad se Slavií dožil pohárovéjara.

To jeho italský kolega na lavičce Interu jistotu má. Na pokračování v Evropské lize určitě, na vyřazovací boje v Lize mistrů ale také.

„Nepochyboval jsem. Ani na chvíli jsem neztratil důvěru ve své hráče a nepřestal věřit, že se všechno nakonec obrátí v náš prospěch. A to i přesto, že to byl začarovaný zápas. Nejdřív zrušený gól, který jsme vstřelili, vzápětí branka inkasovaná branka z penalty, po změně stran několik nejasných situací, a hlavně nastřelená břevna," tvrdil Antonio Conte, že byl přesvědčen o zdaru pražské mise a výhře, kterou si jeho tým z Edenu z konfrontace ze Slavií odveze.

„Rozkaz zněl vyhrajte a my přes epizodu z první půle vyhráli," narážel trenér Nerazzurri na bláznivou minutu, během níž jeho tým nejdřív vedl o dva góly, aby vzápětí polský sudí branku odvolal, Inter inkasoval z penalty a stav byl srovnán.