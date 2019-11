Byla to od Interu velké lekce z produktivity? Jste hodně zklamaný z výsledku a zmařené naděje na postup do jarní fáze evropských pohárů?

Myslím, že jsme nehráli špatně. První poločas byl v našem podání výborný. Ale dělali jsme individuální chyby. A tým jako Inter je prostě trestá. Je jasné, že jsme všichni zklamání. Já šel do utkání i přes bolest, protože jsem za každou cenu chtěl chytat.

Narážíte na zranění žeber z úterního předzápasového tréninku? Jak moc vás daný problém v utkání limitoval?

Natáhl jsem si boční svaly pod žebry. Ještě v úterý pozdě večer jsem podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, která drobné zranění odhalila. Ale chtěl jsem chytat. Neomezovalo mě to. Ráno před utkáním jsem zkoušel výkopy, hru nohama a další brankářské věci. Cítil jsem to jen při vyhazování míčů. Vzal jsem si prášky, dostal jsem injekci a šel jsem do utkání trošku přes bolest. Nicméně jsem byl zaplavený adrenalinem z utkání a bolest nevnímal. O to více mě mrzí, že jsme ho nezvládli.

Co bylo z vašeho pohledu klíčové? Produktivita milánské ofenzivní dvojice Lukaku-Martínez? První dal gól a na dva nahrál, druhý si připsal dvě branky.

Každá jejich střela končí na břevně nebo v síti. To je základní rozdíl proti nám. Měli jsme příležitosti, ale nevyužili je. Útočníci Interu byli ohromně produktivní.

Během prvního poločasu jste v jednom okamžiku prohrávali o dvě branky po situaci, kdy Lukaku potrestal chybu Frydrycha. Ale sudí gól odvolal na základě předchozího faulu v pokutovém území Interu a nařídil penaltu, z níž Souček vyrovnal. Jak jste daný okamžik vnímal?

Upřímně, já už přemýšlel, v čem je problém. Běželo mi hlavou, proč jsme vyrobili dvě takové individuální chyby a prohráváme o dvě branky. A najednou sudí nařídil pokutový kop. Videorozhodčí nám v této situaci pomohl. Ale my jsme si o branky koledovali. Chyb z naší strany byla spousta.

Tušil jste, že by na pokutový kop ve prospěch Slavie mohlo dojít?

Viděl jsem, že Olayinka v pokutovém území Interu spadl. Na tu dálku jsem neviděl, jestli šlo o faul. Takže jsem si spíše říkal, že je blbé prohrávat s Interem o dvě branky. Ale utěšoval jsem se, že jsme silní. Musím pochválit fanoušky, kteří se k nám zachovali skvěle, protože jsme prohrávali a stejně celou dobu fandili.

Když jste řešil chyby spoluhráčů v poli, čím jste si je zdůvodnil?

Udělali jsme jich hodně. A v domácí lize se nestane, že by nás protivník tolik trestal. Zápas proti Interu jsme nezvládli týmově. Troufnu si tvrdit, že Inter byl ze tří soupeřů v naší skupině ve vzájemných zápasech nejlepší. Vyhrál zaslouženě.

U první inkasované branky byl obránce Michal Frydrych. Sehrál klíčovou roli i při trefě Lukakua, kterou nakonec sudí odvolal. Bylo vidět, že není v optimálním rozpoložení, většinu míčů rychle odkopával, a pak selhal i v situaci při druhé trefě Interu. Viděl jste na Michalovi, že není ve své kůži?

Jo, udělal chybu, ale ten zápas jsme nezvládli jako tým. Občas to padne na jakéhokoliv hráče, že sebevědomí je na dně. Ale my jsme mu nepomohli. Nechci házet prohru na jednoho hráče. Jiné zápasy hrál výborně, souboj s Interem se mu nepodařil. Je pro něj smutné, že to přišlo v tom rozhodujícím utkání. Ale je úplně stejná chyba, co udělal Michal Frydrych, jako když kdokoliv z kluků nedá tutovku. Jde přece o týmový sport.

Po pěti zápasech máte na kontě dva body a sen o postupu ze skupiny je ztracený. V jakém rozpoložení za dané konstelace budete nastupovat do posledního utkání Ligy mistrů v Dortmundu?

Budeme chtít vyhrát aspoň jeden zápas. Jde i o koeficient. Budeme doufat, že se nestane nic jako dneska. Měli jsme větší držení míče, více střel, ale Inter nás trestal. Je to pro nás smutné, protože jsme vypadli sice smolně, ale zaslouženě už z domácího poháru. Vypadneme i z pohárové Evropy. Kádr přitom máme nastavený na více soutěží, takže asi dojde na jeho zúžení.

Byť vás ještě jedno utkání v Lize mistrů čeká, jak vystoupení v nejprestižnější klubové soutěži Evropy hodnotíte?

Hráli jsme vyrovnanou partii se všemi giganty. Všichni nás odepisovali. Ale nebyli jsme jako páté kolo u vozu. Ukázali jsme, že i s velkými protivníky se můžeme měřit. Jen jsme ve srovnání s těmi fotbalovými obry neproměňovali gólové šance, což nás limitovalo. Věřím, že pokud se dostaneme do Ligy mistrů znovu, tak výsledky přijdou.

A je pravděpodobné, že případnou druhou účast Slavie v Lize mistrů zažijete? Nebudou pro vás čtyři zbývající podzimní utkání při zájmu klubů ze zahraničí přestavovat tečku za kapitolou angažmá v Edenu?

Já to neřeším. Jde o věc manažerů a klubu. Každopádně já bych chtěl v příští sezoně zůstat ve Slavii. Myslím, že máme neuvěřitelný tým s výbornou partou a skvělým realizačním týmem. Není důvod odcházet. Podmínky jsou neuvěřitelné. V Lize mistrů jsme hráli vyrovnanou partii s velkokluby jako jsou Dortmund, Inter či Barcelona. Pokud tým zůstane pohromadě, můžeme udělat větší úspěch.