Kvitová prozradila, jak je to s její láskou ke Slavii. K červenobílým barvám tíhne díky tatínkovi, jenž klubu z Edenu drží palce. „Fandím jí odmalička. Když byl u nás doma v televizi fotbal, byla tam Slavia. Od té doby jsem k ní přilnula," svěřila se Kvitová a přiznala, že dřív tým z Edenu tolik nesledovala, ale v poslední době hltá novinky z Edenu stále.

Když je šance, vyrazí si na zápas. A když hraje turnaje po světě a dovolí to časový posun, sleduje utkání i v cizině. „Záleží, jestli to někde naladím. Když nestihnu přenos, tak se aspoň podívám na skóre a sociální sítě," prozradila.

Dotaz moderátora ve studiu O2 TV na oblíbeného hráče sešívaných Kvitovou pobavil. „Sleduju je všechny, nemůžu si vybírat," rozesmála se tenistka. „Fandím hlavně týmu. Všichni hráči jsou skvělí a jsou úplně normální. Měla jsem jednou tu čest být s nimi po vyhraném utkání v kabině, takže vím, že je tam skvělá parta," doplnila.

Sestřih utkání Ligy mistrů Slavia - Inter Milán

O2 TV Sport

Moderátor se nenechal odbýt a dál vyzvídal s tím, že si sympatická hráčka jistě mezi slávisty vybírat může. A Kvitová nakonec kápla božskou. „Sledovala jsem Ondru Koláře, jak chtěl co nejdéle udržet tu svoji sérii vychytaných nul. Bohužel se to nepovedlo zrovna, když jsem tady byla, takže mi to bylo hrozně líto. Ale je šikovnej a věřím, že ho to posune dál," svěřila ještě před výkopem duelu Ligy mistrů s Interem Milán. Výsledek duelu ale netrefila. „Věřím, že vyhrajeme. Je jedno kolik, 1:0, by to mohlo tak skončit," tipovala. Nakonec ale italský tým zvítězil ve Vršovicích 3:1.

Na konci rozhovoru přišla řeč i na následující sezonu, v níž bude na programu i olympiáda v Tokiu. „Moc se tam těším. Bude to pátý grandslam, tedy pokud se tam kvalifikuji. Já doufám, že ano," smála se tenistka z Fulneku. „Budu se těšit na celou sezonu, ale tohle bude nová výzva, těším se, jak to všechno půjde," dodala.