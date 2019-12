Červenobílá síla! Příští rok v Lize mistrů nashledanou, zářil Tvrdík. Už vyhlíží další titul

Gól! Slávista Tomáš Souček se raduje poté, co v závěru úvodní půle srovnal stav zápasu Ligy mistrů v Dortmundu na 1:1.

Vyrovnáno! Slávista Tomáš Souček (druhý zprava) posílá míč do sítě brankáře Dortmundu Romana Bürkiho.

Tomáš Souček slaví svou trefu do sítě Dortmundu

Pražané vstupovali mezi evropskou fotbalovou smetánku s tím, že se chtějí ukázat. Nikdo ale netušil, jak konfrontace s velikány, jakými jsou Barcelona, Dortmund a Inter Milán dopadne. Leckdo předpovídal ostudu a to, že se klub bude muset spokojit už se samotným startem v Lize mistrů. „Nikdo se nám nakonec nesmál," těšilo Tvrdíka. „Slavia, kterou jsem si přál. Hrdost," psal na sociálních sítích jeden z šéfů úřadujících českých mistrů.

„Od dubna 2016 jsem měl obrovskou čest stát v čele českého klenotu - Slavie Praha. Nemá smysl připomínat, jaké tituly nebo poháry jsme drželi v rukou. Děkuji všem bez výjimky, kteří do toho dali svoje srdce. Dokázali jsme jediné - český fotbal má budoucnost, když mu dáme všechno," chrlil pozitivní náladu nejen do sešívaného tábora, ale do celého českého fotbalu.

Nikdo se nam nakonec nesmal. Vsichni jiz vi, kdo je Slavia Praha. Nadherny prvni rok v Lize mistru. Pristi rok nashledanou! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 10, 2019

Slavia, kterou jsem si pral. Hrdost. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 10, 2019

Co na tom, že Slavia uhrála nakonec ve skupině nabité giganty jen dva body za nerozhodné výsledky na půdě Interu Milán a Barcelony, na evropské scéně obstála. Byť je pochopitelné, že řada fanoušků by byla ráda za lepší výsledky a po porážkách mudrovala, že dobré výkony nestačí. Příznivci si ale pouť Evropou užívali a přijeli poděkovat svěřencům kouče Trpišovského i do Německa.

Was #SlaviaPrag hier in der Gruppe gespielt hat, war richtig klasse! Schade das sie mit dieser Leistung ausscheiden muss. Respekt! 👏 #bvbslp #BVBSLA — Bastian 🖤💛 (@BecksMania) December 10, 2019

„Více než 5000 fanoušků na zápase o čest v Dortmundu ukazuje, kam se klub za čtyři roky dokázal posunout. Červenobílá síla. Nádherný fotbalový rok 2019. Věřím s pokorou, že v roce 2020 budou na dresu již dvě zlaté hvězdy a budeme dál psát náš hrdý příběh v Lize mistrů," naznačil Tvrdík, že i budoucnost vršovického klubu vidí v růžových barvách.

Otázkou je, jak podzim zamává s kádrem Slavie. Řada hráčů si udělala velmi dobré jméno a jejich cena na fotbalovém trhu vzrostla. Rozpočet klubu se díky rozjetým projektům a nabitému kádru vyšplhal údajně nad sto milionů korun za měsíc, což je pořádná raketa. A jelikož se proslýchá, že katarský investor ustoupil od možnosti vstoupit do Slavie, možná bude v zimě třeba uvolnit z kádru i některou z hvězd, aby se zalepila díra v rozpočtu.