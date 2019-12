Zklamaný kouč Interu po konci v Lize mistrů: Zasloužili jsme si víc

Trenéra fotbalistů Interu Milán Antonia Conteho mrzelo, že jeho svěřenci nezvládli závěr skupiny F a po domácí porážce 1:2 s Barcelonou z Ligy mistrů vypadli. Podle kouče si "Nerazzurri" zasloužili postoupit do osmifinále.

Inter v šestém kole na dálku bojoval o druhé postupové místo s Dortmundem. Díky lepším vzájemným zápasům mu stačilo uhrát s jistým vítězem skupiny Barcelonou stejně bodů jako Borussia doma proti poslední Slavii. Zatímco německý tým nad Pražany zvítězil 2:1, lídři italské ligy nebodovali a museli se spokojit se třetí příčkou a jarním přesunem do Evropské ligy.

"V této skupině jsme si zasloužili víc. Přesto je to pro nás cenná zkušenost. Chtěli jsme pokračovat v Lize mistrů, takže jsme momentálně všichni zklamaní, ale musíme dát znovu hlavy vzhůru. Tým odvádí skvělou práci v náročném období," řekl Conte novinářům po úterním utkání.

Kanonýr Interu Milán Romelu Lukaku (vpředu) v souboji se Samuelem Umtitim z Barcelony.

Alessandro Garofalo, Reuters

Barcelona přijela do Milána bez hvězdného kapitána Lionela Messiho a v základní sestavě nastoupila s většinou obvyklých náhradníků. Jeden z nich Carles Pérez ve 23. minutě otevřel skóre. Těsně před pauzou vyrovnal Romelu Lukaku a po změně stran Inter sahal po vítězném gólu.

Fati nejmladším střelcem

Oba zásahy Lautara Martíneze však neplatily pro ofsajd a v 86. minutě rozesmutnil domácí fanoušky střídající Ansu Fati, jenž se v 17 letech a 40 dnech stal nejmladším střelcem v historii soutěže. "Mohli jsme zvítězit. Vytvořili jsme si příležitosti, ale chyběla nám větší chladnokrevnost, abychom je proměnili. Nemohu si na nic stěžovat, moji hráči nechali na hřišti úplně všechno," prohlásil Conte.

"Fatiho branka byla bolestivá, zabila nás ve všech ohledech. Tlačili jsme a měli šance jít do vedení 2:1, ale místo toho jsme inkasovali. Jsem zklamaný i kvůli fanouškům, kteří nás tlačili od začátku do konce a vytvořili úžasnou atmosféru. Mělo to skončit jinak," přidal bývalý kouč italské reprezentace nebo Juventusu Turín.

Junior Firpo z Barcelony si zpracovává míč

Daniele Mascolo, Reuters

Jeho protějšek Ernesto Valverde použil na San Siru neobvyklé rozestavení 5-3-2, kterým se Inter prezentoval v Barceloně, kde v říjnu prohrál rovněž 1:2. "Změnili jsme formaci, ale ne styl. Na začátku jsme si trochu zvykali, ale pak jsme pomalu dostávali zápas pod kontrolu. Hráči excelentně odpověděli," uvedl barcelonský trenér.

"Inter bezpochyby má dostatečnou kvalitu, aby postoupil do osmifinále Ligy mistrů. Například odehráli výborný první poločas u nás a potom v Dortmundu. Myslím, že jejich výkon ovlivnila úzkost z toho, že ve druhé půli nevstřelili kýžený gól," dodal Valverde.