Nejlepší noc mého života to nebyla, ale stejně na ni nezapomenu, rozplýval se kouč Atlétika poté, co skalpoval Liverpool

Dostal suveréna Premier League přesně tam, kam chtěl. Do pasti. Rychlý vedoucí gól, který vstřelil Saúl už po čtyřech minutách prvního osmifinálového duelu mezi madridským Atlétikem a Liverpoolem k tomu lišákovi Simeonovi pomohl. „A přitom to nebyla ani pořádná šance. Pomohla jim jen trocha štěstí,“ povzdechl si obránce Reds Virgil van Dijk poté, co jeho tým prohrál na stadionu Wanda Metropolitano s domácím Atlétikem 0:1.

Znovu se prostě potvrdilo, že jakmile Reds vyjedou z Ostrovů, nejsou tím nepřemožitelným týmem, jako v Premier League, v níž suverénně kralují. Při předchozích cestách do Španělska se to ukázalo, v základní skupině Ligy mistrů v duelu v Neapoli, kde Kloppovi svěřenci prohráli v září 0:2, ostatně také.

A teď znovu.

Saúl oslavuje gól proti Liverpoolu v Lize mistrů.

Bernat Armangue, ČTK/AP

„Už když jsme přijížděli ke stadionu, věřil jsem, že na Liverpool máme a že ho porazíme. I na hráčích jsem viděl, že tomu věří, na našich fanoušcích také," rozplýval se kouč Atlétika Diego Simeone po skalpování vítěze posledního ročníku Champions League Liverpoolu.

Dělal všechno proto, aby po naplnění devadesáti minut liverpoolský skalp měl. Proto gesta k fanouškům, proto jejich burcování a hecování.

„Nemyslím, že bych musel něco podobného dělat v březnové odvetě na Anfieldu," kroutil nad kolegovým počínáním hlavou Jürgen Klopp, který umí příznivce svého týmu také patřičně vydráždit.

Alvaro Morata z Atlética Madrid střílí na brankáře Liverpoolu Alissona v utkání Ligy mistrů.

Bernat Armangue, ČTK/AP

„Ale vždyť to bylo tak emocionální. Za osm let, co jsem v Atlétiku, jsem nezažil, aby byl stadion po celých devadesát minut v jednom kuse s námi. To je přece ta nejkrásnější tvář fotbalu," vysvětloval Simeone euforii a oslavy, jimž propadl po závěrečném hvizdu on, hráči i všichni příznivci Atlétika.

„Netvrdím, že to byla nejlepší noc mého života, protože jsme nevyhráli žádnou trofej. Jsou ale noci, na které se nezapomíná. A ta dnešní k nim patří. Přijelo sem nejlepší mužstvo na světě a my ho porazili. Ale byl to pouze první zápas, druhý nás ještě čeká," jako by si argentinský kouč ve službách Atlétika okamžitě vzpomněl na konfrontaci s turínským Juventusem.

Před rokem nad ním Atlétiko v prvním osmifinále vyhrálo doma 2:0, v odvetě však prohrálo 0:3 a z Ligy mistrů vypadlo.

„Nejlepší způsob, jak se cítit silní, je vyhrávat. A my vyhráli, a proto jde pro náš klub o velmi důležité vítězství," věří Simeone, že se loňský turínský příběh 11. března na Anfiledu opakovat nebude.

„Ještě není konec. Když hrajete proti týmu, jako Atlétiko, dopředu víte, že chce uhrát takovýto výsledek. Pro něj by byla v pořádku i bezbranková remíza," připouštěl kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, že španělský protivník vlastně dosáhl jen toho, co chtěl a po čem toužil.

„I proto slavili, jako by vyhráli celý dvojzápas," podivoval se Andy Robertson. „Myslím ale, že jsme navzdory prohře zvládli první utkání docela dobře, i když vím, že jsme schopni lepšího výkonu, než jaký jsme předvedli. Máme ovšem odvetu, abychom to napravili. Je na nás a našich fanoušcích, abychom doma udělali totéž co oni."