Tottenham - Lipsko 0:1 Schick předčil Mourinha, Lipsko sahá po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Atalanta zničila Valencii

O velké překvapení se v dalším osmifinálovém pokračování fotbalové Ligy mistrů postaralo Lipsko. Na stadionu finalisty loňského ročníku Tottenhamu totiž senzačně vyhrálo 1:0, o což se přičinil svým výkonem i český legionář Patrik Schick. V Londýně odehrál 77 minut, a kdyby po penaltě proměněné Wernerem využil stoprocentní šanci, mohl postupové šance svého týmu ještě zvýšit. To naděje italského Bergama na účast ve čtvrtfinále jsou po prvním utkání hodně vysoké, neboť porazilo španělskou Valencii 4:1. Odvety jsou na programu 10. března.

Hráči Atalanty se radují z góly do sítě Valencie

Co scházelo? Po centru, který poslal Nkunku od rohového praporku do šestnáctky Spurs, se dostal Schick v 17. minutě nad domácí obránce a jen centimetry chyběly, aby jeho hlavička překvapila brankáře Llorise.

Lipsko s českým legionářem v sestavě začalo osmifinálovou partii odvážně. Neustále v pohybu se hrnulo do ofenzivy, rozjíždělo jednu akci za druhou, během devadesáti vteřin se dostalo hned do tří příležitostí. Pak už sice naráželo na zformované zadní řady Mourinhova týmu, ale přesto to zkoušelo znovu a znovu. Werner, Sabitzer, Nkunk, Schick samozřejmě také.

Hostující Konrad Laimer (vpravo) a Harry Winks bojují o míč

Matt Dunham, ČTK/AP

V letošním ročníku Ligy mistrů odehrál před cestou na Ostrovy pouhých dvacet minut, v Londýně ho však trenér Nagelsmann zařadil do základní sestavy. A dobře udělal, protože Schick představoval pro Spurs permanentní nebezpečí. Jedno, zda pálil nohou nebo zda hlavičkoval.

Tottenham pochopitelně striktně naplňoval taktiku svého kouče Mourinha. Organizovaně bránil a trpělivě vyčkával na svou příležitost. První se nabídla už po osmi minutách Bergweijnovi, ale Gulácsi jeho ránu zlikvidoval. Lloris se mu vyrovnal naopak osm minut před přestávkou po akci, na jejímž počátku byl Schick a zakončoval ji Werner.

Rozhodla penalta

Po změně stran ale Lipsko přece jen udeřilo. Davies se pokoušel hodně nešikovně zastavit Lamera a Werner z nařízené penalty Kohouty zmrazil. Devět minut po něm se Schickovi nabídla stoprocentní příležitost je dorazit úplně, jenže Lloris jeho ránu vyrazil.

Mourinho se zkusil zvrátit vývoj zápasu dvojnásobným střídáním, ale když Gulácsi báječně zlikvidoval trestný kop Lo Celsa, nenechali se už hosté o výhru připravit.

Timo Werner proměnil pokutový kop a hosté tak mohli slavit

Matt Dunham, ČTK/AP

Bergamo má do čtvrtfinále blízko

Žádná opatrnost, vyčkávání natož pak taktizování, které by dalo od osmifinálového premianta Bergama očekávat. A už vůbec na úporné bránění čistého konta s tím, že se třeba nějaká střelecká možnost v průběhu střetnutí narodí.

Italský nováček Champions Legue předváděl v azylu na milánském San Siru od začátku sympatický fotbal. Aktivní, v první půlhodině plný ofenzivního úsilí, a tudíž korunovaný zaslouženým vedoucím gólem, o který se postaral nizozemský legionář Hateboer, klerý se prodral před obránce Gayá a skóroval.

Hráči Atalanty se radují z góly do sítě Valencie

Antonio Calanni, ČTK/AP

A jen u jedné branky nezůstalo, protože tři minuty před přestávkou potvrdil Iličič, jakou báječnou střeleckou formu má. V posledních devíti soutěžních zápasech nastřílel deset gólů, ve středeční noci přidal jedenáctý.

Parádní, neboť si poradil hned se třemi bránícími hráči, ale hlavně hodně důležitý, protože přišel v době, kdy se Valencie zvedla, přebírala aktivitu a hnala se za vyrovnáním. Torres k němu měl nejblíž, ale v 31. minutě trefil jen tyč.

Josip Iličič se postaral o druhou branku utkání

Daniele Mascolo, Reuters

Valencie téhle šance hodně litovala, protože dvanáct minut po přestávce přidal Freuler třetí gól domácích a tím pro Bergamo otevřel postupovou bránu do čtvrtfinále. Zvláště když hostující Gómez ve vyložené šanci selhal a za tři minuty završil debakl Valencie Hateboer čtvrtou brankou.

Střídající Čeryšev po pár vteřinách na trávníku ho sice korigoval, ale konečný výsledek i tak favorizuje italského premianta Ligy mistrů.