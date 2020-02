Nejprve brilantní sólo, pak totální propadák. Hvězdě PSG se směje celý internet

Úchvatné sólo předvedl v úterním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Borussie Dortmund obránce PSG Layvin Kurzawa. Francouzský fotbalista přesprintoval téměř celé hřiště a s balonem na noze obešel několik protihráčů. Slibně rozjetou akci ale nakonec sám zazdil značně nepovedenou přihrávkou. Fanoušci si teď z jeho počínání dělají legraci na sociálních sítích. Dortmund si díky gólovému představení Erlinga Haalanda odveze do pařížské odvety výsledek 2:1.

Osmifinálový duel na Vestfálském stadionu byl dlouhou dobu taktickou bitvou bez vyložených šancí. Ještě před tím, než ve žlutočerném dresu poprvé udeřila norská hvězda Erling Haaland, mohli díky vynikajícímu sólu levého beka Kurzawy otevřít střelecký zápis hosté.

Sedmadvacetiletý francouzský reprezentant vystihl přihrávku Lukasze Piszczeka a neohroženým způsobem se vydal směrem k brance domácích. Cestu si hbitě proklestil třemi dotírajícími fotbalisty Borussie, a když už to vypadalo, že pošle Ángela Di Maríu do vyložené příležitosti, Kurzawa trestuhodně zakopl balon do území nikoho.

O sedm minut později se naopak dočkali hráči Borussie, když se prosadil Haaland. Za PSG pak sice dokázal vyrovnat Neymar, ale Dortmundu vítězství v poměru 2:1 zajistil v 77. minutě norský hrdina večera. Pařížská odveta je na programu 11. března.