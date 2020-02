Neymar už zase válčí s PSG. Co se hvězdě nelíbí?

Prostořeká hvězda si zase pustila pusu na špacír a opřela se do vedení svého PSG. Mezi fotbalistou Neymarem a francouzským klubem to po porážce 1:2 v osmifinále Ligy mistrů v Dortmundu opět pořádně jiskří. Brazilec si totiž do médií postěžoval, že mu PSG bránil v návratu na trávníky a on se po zranění nemohl dostat do lepší formy.