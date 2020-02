Citizens zlomili španělské prokletí, Juventus prohrál ve Francii

Radost Gabriela Jesuse z Manchesteru City poté, co pokořil obranu Realu Madrid.

Docela zklamání, co sledoval Santiago Bernabéu v první půli. Ostře sledovaný duel totiž nabízel fotbalovou nudu, neboť oběma týmům šlo hlavně o to neudělat chybu a neinkasovat. U Citizens taktika celkem pochopitelná, neboť se španělskými celky se potkal v posledních sezonách na evropské pohárové scéně čtyřikrát a nikdy je neporazil. I proto vsadil Guardiola na opatrnost, důsledné bránění a čekání na příležitost, která by mohla přijít.

Brazilec ve službách Citizens Gabriel Jesus měl v první půli hned dvě. Tu první mu ovšem zmařil po dvaceti minutách skvostným zákrokem brankář Courtois, při druhé těsně před přestávkou zachraňoval na brankové čáře Casemiro.

Gabriel Jesus z Manchesteru City pálí, zadáci Realu Madrid Dani Carvajal a Raphaël Varane ho tentokrát neubránili.

Hodně mdlý Real, jenž se před svými fanoušky uchýlil k pasivnímu projevu, v němž scházela jiskra a hlavně chuť zatlačit Guardiolův tým k šestnáctce, odpověděl jen Benzemovou hlavičkou. Umístěnou sice šikovně do protipohybu Edersona, ale ten přesto stačil zareagovat a míč vyrazil.

V ostrém souboji Luka Modrič (vlevo) z Realu Madrid a Ilkay Gündogan z Manchesteru City.

Po hodině hry už ovšem neměl nárok. Isco se před ním ocitl sám, díval se mu do tváře a nedělalo mu problém umístit balon, kam potřeboval.

Pro Citizens hodně tvrdý úder, neboť po změně stran byli celou první čtvrthodinu jasně lepším týmem a Mahrezovi se nabídla velká šance dostat svůj tým do vedení.

Isco z Realu Madrid překonává brankáře Edersona z Manchesteru City v úvodním osmifinále Ligy mistrů.

Neuspěl a pak stačila Rodriho chyba a všechno bylo rázem jinak.

Samozřejmě že se Manchester rychle otřepal, znovu zvýšil aktivitu a za svou snahu byl zaslouženě odměněn. Gabriel Jesus hlavou vyrovnal a domácím nebylo nic platné, že reklamovali jeho předchozí faul na Ramose.

Kevin De Bruyne střílí z penalty vítězný gól Manchesteru City v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid.

Sudí verdikt neodvolal, branka platila a Citizens za další čtyři minuty obrat dokonali.

Carvajal fauloval v šestnáctce střídajícího Sterlinga a De Bruyne z nařízeného pokutového kopu svého krajana v bráně Bílého baletu Courtoise překonal. Na domácí padl jeden velký zmar, který dovršil kapitán Ramos. Unikajícího Gabriela Jesuse zastavil jen faulem, spatřil v červenou a v deseti už neměl jeho tým nárok. Před odvetou 17. března na Ostrovech tak bude v hodně těžké pozici.

Série Juventusu skončila

Polský gólman mezi tyčemi Juventusu rozmáchl rukama, jako návěstidlo někde na železniční výhybce. Co jiného ale také měl Szczesny dělat? Volej dvaadvacetiletého domácího Tousarta byl tvrdý, a hlavně až cizelérsky přesný, neboť mířil přesně k tyči. I přihrávka jeho vrstevníka Aoura byla ovšem báječná, takže i proto Lyon po půlhodině vedl.

Zaslouženě, protože už deset minut před Tousartovou gólovou trefou se mohl o změnu skóre postarat kamerunský legionář Ekambi, jenže jeho hlavička mířila pouze do břevna.

Lucas Tousart (v bílém) z Lyonu vstřelil gól slavnému Juventusu.

I tento výčet svědčí o tom, že Lyon měl nad italským protivníkem navrch, neboť Ronaldo a spol. domácí bránu vůbec netrefili. Pár akcí sice dotáhli k šestnáctce, ale gólmana Lopese ani jednou neohrozili. Útočné snažení Staré dámy bylo příliš zdlouhavé a komplikované, chybělo mu zrychlení, nápad a moment překvapení. A ani Ronaldo z této šedi nevyčníval.

A nevyčníval z ní ani po změně stran, protože proti dobře bránícím domácím se nedovedl prosadit. Jeho spoluhráči ovšem také ne.

Zklamaný Cristiano Ronaldo.

V samém závěru měl sice obrovskou šanci střídající Higuaín, ale bránu netrefil. Dybala dvě minuty po něm sice míč do sítě dopravil, ale jeho gól pro ofsajd neplatil, a proto jedna série Juventusu v Lyonu skončila. V předchozích osmi pohárových zápasech s francouzskými soupeři ani jednou neprohrál, tentokrát ovšem v prvním osmifinále Ligy mistrů padl.