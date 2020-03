Šance si cením, ale kouče neustále musím přesvědčovat, že na Premier League mám, říká český snajpr

Téměř rok a půl jste čekal na gól v Premier League a teď jste vstřelil dva ve dvou zápasech. Berete vítězné trefy jako obrat k lepším časům?

Jako obrat to neberu, ale doufám, že moje lepší fotbalové časy přicházejí, a budu hrát pravidelně a dávat i góly. Nastoupil jsem potřetí v řadě, i když proti Newcastlu jsem v sobotu gól nedal a odehrál necelou hodinu.

Velkou část sezóny jste proseděl na lavičce, několikrát i na tribuně. Trpěl jste hodně při čekání na šanci?

Pořádně jsem nehrál rok a půl, nejen v této sezóně. Zdálo se mi to nekonečné. Někdy jsem zapochyboval, jestli nějaká šance vůbec ještě přijde. Makal jsem a doufal. A ona přišla. I kvůli zranění dvou našich útočníků. Takový je fotbal. Důležité je šanci chytit za pačesy.

A to se vám povedlo...

Snad... Konkurence je obrovská, na každém tréninku a samozřejmě i v utkání musím potvrzovat, že jsem ta správná volba.

Matěj Vydra po další vítězné trefě: „Jsem rád, že jsem se dostal do základní sestavy a že mi dal trenér důvěru. Vážím si toho. Máme za sebou úspěšný zápas nejen díky nám, co jsme vstřelili branky. Je to úspěch celého týmu, odmakali jsme to."

Když fotbalista dlouho čeká na šanci, a pak ji dostane, nervozita mu kolikrát sváže nohy tak, že ji promarní. Byl jste hodně nervózní, když vás poslal kouč Sean Dyche v Southamptonu na trávník místo zraněného Wooda?

Nervózní jsem nebyl, spíš jsem si vnitřně říkal, jestli zápas zvládnu fyzicky. Sice trénuji, ale chybějící zápasová praxe je znát. Zvládl jsem to, a dal dokonce vítězný gól na 2:1. Samozřejmě do utkání s Bournemouthem jsem šel už ve větší pohodě a pomohl mi i vedoucí gól, který se nakonec ukázal jako vítězný. Vyhráli jsme 3:0 a usadili se v polovině tabulky. V Newcastlu se mi střelecky nedařilo, do třetice jsem gól nedal.

Vy jste měl v lednu docela zajímavé nabídky z Premier League i Championship. Proč jste některou nevyužil, když jste v té době nehrál?

Na poslední chvíli kouč Dyche můj odchod, ať na přestup či hostování, zarazil a nepustil mě.

TEAM NEWS: Here's how the Clarets line-up for today's @premierleague game v @afcbournemouth .



One change, as striker Matej Vydra starts his first league game since November 2018, for the injured Chris Wood.

Vaše vztahy s koučem nejsou zrovna ideální...

Nevím, co myslíte ideálními vztahy, ty asi mezi hráčem a koučem být ani nemohou, bylo by to nenormální. Naše vztahy s trenérem jsou především profesionálně korektní, vzájemně se respektujeme a já samozřejmě vím, že on je můj šéf. Mluvili jsme spolu o mojí situaci několikrát, někdy to byly i hlasitější rozhovory, ale vždy ve vší slušnosti. Dyche vyslechl moje argumenty, já jeho. Rozhodně jsem si nikdy nemyslel, že by si na mne zasedl. Konečně, to by mě buď pustil, proto že nabídky jsem v lednu měl, a docela zajímavé, nebo teď při zranění dvou útočníků sáhl po jiné variantě, než je Vydra. On mi dal šanci, za což jsem mu vděčný, a dělám maximum, abych si řekl o co největší porci minut. Neustále musím dokazovat, že na Premier League mám.

Nemyslíte v Burnley už na pohárovou Evropu?

Je pravda, že od Evropy jsme pár bodíků, ale konec soutěže je pořád strašně daleko. Nestresujeme se, chceme získat co nejvíc bodů a na konci uvidíme. Fanoušci v Evropu doufají. Před dvěma roky, kdy Burnley FC skončil v tabulce sedmý, měl v této době o bod méně než my nyní. Panuje velký optimismus, ale s nohama na zemi. Posledních šest zápasů jsme neprohráli, čtyřikrát vyhráli, to je dobrá pozice.

Základní skupinu evropského šampionátu odehraje český tým v Glasgově a Londýně. Láká vás si tady zahrát za národní mužstvo?

Koho by to nelákalo. Bude záležet, jestli budu mít zápasovou praxi a kouč Šilhavý mě povolá. Udělám proto maximum, a snad k tomu dostanu šanci v klubu.

Jste v kontaktu s Tomášem Součkem a potkáte se na hřišti?

Nemluvili jsme spolu, ale samozřejmě ho sleduji alespoň v televizi. Odvádí dobrou práci. Přeji mu brzké uzdravení, aby pomohl West Hamu k záchraně a klub ho vykoupí. Spolu se potkáme někdy koncem dubna, kdy hrajeme na trávníku West Hamu.

O anglickém titulu je už rozhodnuto. Co říkáte Liverpoolu?

Je fenomenální. Nevím, co by se muselo stát, aby někdo boj o titul ještě zdramatizoval. Spíš je to o tom, jestli dokážou odehrát celou sezónu v Premier League bez porážky, jako se to povedlo Arsenalu na začátku tisíciletí.