Za dva týdny hotovo! Bizarní scénář dokončení Ligy mistrů

Nouzový stav přináší na první pohled někdy až šílená řešení. Jenže pandemie kronaviru ještě neřekla poslední slovo a prostor na běžné termínové postupy se stále zmenšuje. Proto by se podle spekulací evropských médií třeba fotbalová Liga mistrů měla dohrát vskutku bizarně. Během dvou srpnových týdnů, na neutrální půdě a bez diváků.

Výchozí pozice je svízelná. Evropská fotbalová unie (UEFA) ještě začátkem dubna až do dalšího oficiálního prohlášení prodloužila pozastavení obou pohárových soutěží na starém kontinentu, Ligy mistrů a Evropské ligy.

Podle britského deníku The Independent kompetentní funkcionáři vedli podrobné diskuse týkající se dokončení aktuálního ročníku a všechny zúčastněné strany se údajně shodly, že sezona 2019/2020 bude dokončena bez ohledu, kdy se tak stane.

To se lehko řekne, ale hůř provede, když fotbal ani v půlce dubna nemá jasno, kdy se zase rozjede...

UEFA a Evropská klubová asociace (ECA) údajně plánují dohrát pohárovou sezonu během dvou srpnových týdnů.

Takový scénář by Lize mistrů a Evropské lize umožnil start následujícího ročníku 2020/2021 po zářijovém asociačním termínu.

Ne všechny kluby s plánem souhlasí

Obě organizace se nadále zaměřují na dokončení domácích ligových soutěží, ke kterému by mohlo dojít během července.

Jak uvedla španělská rozhlasová stanice Cadena SER či web deníku As, právě srpen by mohl posloužit evropským pohárům, kde by se čtvrtfinále, semifinále a finále mohlo odehrát za dva týdny.

Řešení je prosté. V každé z těchto fází by se hrálo na jeden zápas na neutrální půdě bez diváků. Ne všechny kluby však s tímto plánem souhlasí.

První muž evropského fotbalu Aleksander Čeferin v rozhovoru pro německou televizní stanici ZDF před týdnem poukázal na nutnost dohrát poháry do července, nejpozději do srpna. Poprvé připustil, že jinak by musely být obě vrcholné soutěže zrušeny.