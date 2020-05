Zápas zkázy. Bitva mezi Liverpoolem a Atlétikem přímo souvisela se smrtí 41 lidí

Byl to boj se vším všudy. Odvetný duel osmifinále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Atlétikem Madrid přinesl emoce, nadšení i smutek. Utkání, po kterém se z vítězství 3:2 po prodloužení radovali hráči španělského klubu, však za sebou zanechává hodně smutnou stopu. Zápas stál podle odborníků životy více než čtyř desítek lidí.

Očekávané drama odvetného zápasu mezi obhájcem titulu Liverpoolem a Atlétikem Madrid přilákalo na proslulý Anfield Road maximální počet 52 tisíc nadšených fanoušků. Anglický gigant měl dohánět ztrátu 0:1 z prvního zápasu a dařilo se mu to. Manko smazal, duel muselo rozhodnout až prodloužení, v něm však měli navrch svěřenci trenéra Diega Simeoneho.

To vše je však zcela vedlejší. Letošní ročník Ligy mistrů byl, stejně jako prakticky veškeré sportovní dění v následujících dnech kvůli šířící se pandemii koronaviru, zrušen.

Podle odborníků z organizace Edge Health, kteří analyzovali data z britského Národního zdravotnického systému, totiž šíření nemoci v době konání zápasu přímo souviselo s následnou smrtí 41 lidí. Utkání se konalo 12. března a v té době už podle vědců z Imperial College v Londýně a Oxfordské univerzity bylo ve Španělsku nakaženo zhruba 650 tisíc lidí, dalších 100 tisíc pak v Británii.

Byla to chyba, říká starosta

Ze Španělska, které patří k zemím nejvíce postiženým pandemií koronaviru, přicestovalo do Liverpoolu tři tisíce fanoušků. To později kritizoval i starosta Madridu Jose Luis Martinez Almedia. "Nedávalo smysl, aby tři tisíce Madriďanů cestovalo na Anfield. Byla to velká chyba, měli jsme být opatrnější."

Podle posledních údajů je na Ostrovech více než 257 tisíc případů nakažených, dalších téměř 37 tisíc lidí zemřelo. Španělsko má oficiálně téměř 283 tisíc pozitivních případů a přes 28 tisíc mrtvých.