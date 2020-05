Podle prezidenta Getafe chce UEFA dohrát poháry v jiném formátu

Evropská fotbalová unie UEFA plánuje dokončit sezonu Ligy mistrů a Evropské ligy od čtvrtfinále na jeden zápas a pouze v jednom hostitelském městě. Pro španělskou rozhlasovou stanici Cadena COPE to řekl prezident Getafe Ángel Torres. Obě soutěže byly v březnu v průběhu osmifinále kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru přerušeny.

"Nápad UEFA je dohrát Ligu mistrů a Evropskou ligu od čtvrtfinále na jeden zápas v jednom městě. Nic ale zatím nebylo potvrzené. Rozhodnutí padne 17. června (na zasedání výkonného výboru)," řekl Torres, jehož tým v osmifinále Evropské ligy čeká Inter Milán.

Už v polovině dubna španělský deník AS informoval, že UEFA pracuje s dvěma variantami, jak tuto pohárovou sezonu dohrát. Jednou z nich je právě změna formátu, kdy by se od čtvrtfinále hrálo místo dvou zápasů jen na jeden a navíc na neutrální půdě. Pak by se evropské poháry mohly dohrát během 14 dnů v srpnu.

Druhá varianta počítá s tím, že by se poháry znovu rozehrály na začátku července a pokračovaly by paralelně s domácími ligami. Finále Ligy mistrů by bylo na programu na přelomu července a srpna. Oba plány počítají s tím, že se bude hrát bez diváků.