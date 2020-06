UEFA bude příští týden rozhodovat o osudu Ligy mistrů i EL

Liga mistrů i Evropská liga byly kvůli nákaze covid-19 přerušeny v březnu v průběhu osmifinále a UEFA by je chtěla dohrát do konce srpna. Proto uvažuje nejen o změně dějiště finálových zápasů, ale také o změně formátu Ligy mistrů, kde by se od čtvrtfinále hrálo jen na jedno utkání.

Euro se k 60. výročí prvního šampionátu mělo původně uskutečnit od 11. června do 11. července v Londýně, Mnichově, Římě, Baku, Petrohradu, Budapešti, Bukurešti, Amsterodamu, Bilbau, Glasgowě, Dublinu a Kodani. Kvůli pandemii ale bylo o rok posunuto a není vyloučeno, že se změní i seznam hostitelských měst. Výkonný výbor UEFA bude také projednávat osud baráže o čtyři zbývající volná místa na šampionátu.