Ronaldo překonal 95 let starý rekord. Nastane přesto v Juventusu zemětřesení?

Ani dva góly portugalského šampiona nestačily Juventusu na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Juventus sice v odvetě zvítězil nad Lyonem 2:1, ale kvůli horší bilanci na hřišti soupeře se do další fáze Ligy mistrů nepodívá. Ronaldo se znovu zapsal do historických tabulek, ale radost rozhodně neměl. Klubové vedení bude sezonu hodnotit v nejbližších dnech, potvrdí se spekulace o odchodu klíčových postav?

Třicetšest - nový rekord v počtu vstřelených branek v jedné sezoně za Juventus. Držitelem není nikdo jiný než slavná CR7, jenže radost z nového rekordu těžko předčí zklamaní po vyřazení od Lyonu.

Italský celek byl v dvojzápase s Lyonem, až sedmým týmem předčasně ukončené sezony francouzské ligy, totiž velkým favoritem. "I jiné kluby chtějí Ligu mistrů vyhrát, ale z vyřazení pramení o to větší zklamání kvůli tomu, že při losu nikdo nebyl zklamaný, že na nás vyšel Lyon," prohlásil po utkání předseda Juventusu Andrea Agnelli.

Ronaldo září, ale zbytek?

Ten si také Ronalda nemůže vynachválit, ví ale, že musí zabrat celý tým. "Máme nejlepšího hráče v historii Ligy mistrů, což proti Lyonu opět dokázal. Musíme začít s novým nadšením." dodal Agnelli.

Sestřih zápasu Juventus - Lyon

Sezona podle něj byla hořkosladká. Na jedné straně hráči Juventusu Turín podeváté v řadě vyhráli Sérii A, což se nikomu v předchozích 99 letech nepovedlo, na druhou stranu se nebudou moci poprat o titul vítěze Champions League, což byl jejich hlavní cíl, kvůli kterému si do týmu přivedli i hvězdného Ronalda.

Nastane po dalším výbuchu v Juventusu zemětřesení?

Začátkem týdne se vyrojily spekulace, že v případě neúspěchu v LM nastane ve vedení Juventusu zemětřesení. Klubový boss by se měl nemilosrdně zbavit jak trenéra Sarriho, tak viceprezidenta klubu Nedvěda a sportovního ředitele Paratici. To teď neomezený šéf Agnelli popřel. "Před pár dny jsem je pochválil za to, jak tuto náročnou sezonu zvládli. Tato skupina ředitelů bude nadále společně pracovat a usilovat o cíl, na který by se měl Juventus zaměřit. Pevně se jich budu držet," uvedl Agnelli.

Italská média krom toho spekulovala i o odchodu Ronalda do Juventusu. "Jsem naprosto přesvědčený, že setrvá. Můžu váš ujistit, že Ronaldo zůstane pilířem Juventusu," vyvrátil klubový šéf spekulace.

Zřejmě jedinou osobou s nejistým osudem u "Staré dámy" je tak současný trenér Maurizio Sarri.