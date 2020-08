Šéfovi Bayernu se líbí jednozápasové play off Ligy mistrů

UEFA se zástupci klubů jedná o možných změnách od roku 2024 a jednou z nich je zavedení čtyř osmičlenných skupin místo osmi čtyřčlenných. "Nepotřebujeme větší základní skupiny. Liga mistrů musí být pro fanoušky atraktivní a tady by měla zvítězit kvalita nad kvantitou," citovala Rummeniggeho agentura SID.

"Navíc nevidím důvod měnit něco, co funguje. V osmičlenných skupinách by se hrálo víc nudných zápasů a hlavně nesmíme zapomínat na nabitou termínovou listinu. Finalisté by hráli 21 zápasů," uvedl už dříve mistr Evropy z roku 1980 a dvojnásobný vicemistr světa.

Rummeniggemu se naopak zamlouvá provizorní model této sezony, který UEFA zavedla kvůli přestávce vynucené koronavirem. Osmifinále se sice odehrála jako obvykle na dva zápasy, ale od čtvrtfinále, která se navíc uskuteční všechna v Lisabonu, už se hraje jen na jedno utkání.

"Bude to bomba. Ve dvou zápasech většinou vždycky uspěje silnější tým, ale v jednom duelu se může stát cokoliv," prohlásil Rummenigge před startem závěrečného turnaje v Lisabonu. Bayern se ve čtvrtfinále utká s Barcelonou, další dvojice tvoří Manchester City - Lyon, Bergamo - Paris St. Germain a Lipsko - Atlético Madrid.