Voda a led na příděl, zrcadla na záchodech, kontumace, když nebude k dispozici 13 nenakažených hráčů

Už transfer osmičky čtvrtfinalistů závěrečného turnaje Ligy mistrů do portugalské „bubliny“ probíhal podle přísně stanovených pravidel. Týmové autobusy musely být před nástupem hráčů dezinfikovány a letecké speciály rovněž, hráči, trenéři i funkcionáři museli procházet výhradně prostorami V.I.P., aby vůbec nepřišli do styku s veřejností a okolním světem, na palubě letadel museli sedět rozsazení a dodržovat mezi sebou distanc. To však byl jen začátek restrikcí vyvolaných obavami z nákazy a případného šíření koronaviru.

Pro závěrečný turnaj, který začíná dnes večer v Lisabonu prvním čtvrtfinálovým duelem mezi Atalantou Bergamo a Paris SG, nachystala UEFA rozsáhlý manuál, který musí všechny výpravy striktně dodržovat.

Je v něm třeba stanoveno, že v jednom autobusu může cestovat z letiště do hotelu a pak samozřejmě i z hotelu na stadion maximálně dvacet osob. Pokud jich má klub ve výpravě víc, musí si zajistit další vydezinfikované autobusy. Do nich se pak může nastupovat a z nich vystupovat pouze prostředními dveřmi, aby nikdo nepřišel do styku s řidičem.

Každé mužstvo je ubytováno v jiném hotelu, který nesmí hráči po dobu turnaje opustit. Znamená to žádné procházky po obědě, sezení u kávy, výlety do obchodů. Pouze aktérům finále, které je na programu příští neděli 23. srpna, budou povoleny krátké exkurze do města.

Samozřejmostí je, že každý člen výpravy má pokoj sám pro sebe. O vyvařování se nestará hotelový personál, ale kuchaři klubu, kteří přiletěli s výpravou. Jídlo nesmí být hráčům servírováno, musí se obsloužit sami ze stolů, kde bude nachystáno. Stejné je to s výměnou ložního prádla či ručníků a osušek na pokojích. Ani hráči, ani personál hotelu se ho nesmí dotýkat, o všechno se musí postarat zaměstnanci klubu.

UEFA se postarala i o nápoje a pitný režim pro jednotlivé týmy. Každému bylo přiděleno 210 lahví vody, 90 lahví nápoje Gatorade a 50 kilo ledu na den. Ničeho jiného se nesmí dotknout, natož se pak napít... O občerstvení v šatně na stadionu se musí postarat každá výprava sama. Zakázáno je tam používání bazénů, saun, ledových koupelí, zatímco masáže a lékařské zákroky jsou povoleny. Po každém použití ovšem musí být masérský stůl či lůžko vydezinfikováno.

Manuál stanovuje i podmínky, za jakých bude probíhat rozcvička před každým zápasem. Nejde jen o to, že hráči nesmí opustit svou polovinu hřiště, oni se musí vyhýbat i pokutovému území. Ani gólmani se nesmí mezi tyče před utkáním postavit a budou se rozcvičovat a zvykat si na míč mimo šestnáctku. Po skončení utkání je striktně zakázáno, aby si šli na trávník zaběhat a zatrénovat náhradníci, kteří do střetnutí nezasáhli. Všichni musí naopak promptně stadion opustit.

Při nástupu na hřiště za zvuků hymny Champions League musí hráči dodržovat metrové rozestupy, což platí i ve chvíli, kdy se budou řadit u středového kruhu. Výměna klubových vlajek mezi kapitány obou týmů zakázána není, zato dresy si nesmí hráči po zápase měnit za žádných okolností.

Probíhat budou i antidopinkové odběry. Podstoupí je jeden hráč z každého mužstva, přičemž na odběr moči bude dohlížet komisař UEFA. K hráči se však nesmí přiblížit na víc než metr, takže na toaletách byla instalována zrcadla, aby mohl i na dálku kontrolovat, zda snad vylosovaný fotbalista nepodvádí.

Největší pozornost je pochopitelně věnována testům na covid-19. Každé mužstvo je absolvovalo bezprostředně před odletem do Portugalska a po příletu zase. Den před utkáním je všichni aktéři podstoupí znovu, přičemž jejich výsledky musí mít UEFA k dispozici šest hodin před výkopem. Při vstupu na stadion bude každému členovi výpravy měřena teplota a znovu proveden základní test na Covid-19.

Pokud bude některý z hráčů pozitivně testován, jako tomu bylo v případě Vrsaljka a Correa z madridského Atlétika, musí být okamžitě izolován a nesmí přijít do styku s ostatními členy výpravy.

UEFA pamatuje i na možnost, že by se nákaza v některém mužstvu přes všechna opatření přece jen rozšířila. Rozhodla, že každý tým musí mít pro zápas alespoň 13 hráčů včetně náhradního brankáře. Pokud by některé mužstvo tento požadavek nesplnilo, prohraje kontumačně 0:3.

Odklad utkání je možný pouze v případě, že by oba celky na tom byly podobně a na soupisku nemohly napsat třináct jmen.