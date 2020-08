Prokletí trvající čtvrtstoletí Neymar a spol. zlomili, proto německý kouč křepčil i s ortézou

Navzdory ortéze, která mu nelítostně svírá zlomenou levou nohu, vyskočil německý kouč chladící bedny, na které seděl, a křepčil stejně, jako jeho asistenti a všichni hráči Paris Saint Germain na lisabonském Stadionu světel. „A dokážete si bych představit, co bych asi dělal mít zdravé obě nohy? Možná byste byli svědky dne, kdy sprintuju i čtyřicet metrů,“ byl doslova v sedmém nebi Thomas Tuchel poté, co jeho tým v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů předvedl během pár desítek vteřin senzační obrat a po čtvrtstoletí postoupil poprvé do semifinále.