Müller v extázi, Piqué promluvil o možném konci ve velkoklubu!

Předvedl parádní výkon. Na demolici Barcelony se útočník Bayernu Mnichov Thomas Müller podílel dvěma góly a po drtivé výhře 8:2 tak mohl spolu se spoluhráči slavit postup do semifinále Ligy mistrů. „Jsme v neuvěřitelné formě. Já jsem dostal cenu Muže zápasu, ale myslím, že máme dvanáct, nebo klidně patnáct hráčů, co by si ji zasloužili," říkal po zápase třicetiletý útočník. Na druhé straně byl hodně zklamaný stoper Gerard Piqué, který žádá změny ve struktuře klubu a novou energii...