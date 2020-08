Ponížený Messi. Chladnokrevná vražda Barcelony, její hráči byli jako turisté, píší média

Největší potupa v historii. Debakl, z kterého se bude hodně dlouho sbírat. Nerovný zápas hvězd na straně Bayernu s turisty v barcelonském dresu. Nebo také chladnokrevná vražda týmu z Camp Nou. Světová média pálí salvy ostré kritiky do katalánského gigantu, který ostudně prohrál ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem 2:8. Co všechno vybraná média o Messim a spol. napsala?

El País: „Bavorský klub ponížil Barcelonu se vším všudy. Dosáhl historického vítězství, kdy tým Quique Setiéna neměl naprosto nic, čím by mohl čelit německému týmu. Barcelona utrpěla nejhorší porážku v evropské soutěži ve své historii."

La Vanguardia: „Bayern pohřbil Barcelonu. Blaugranas musí cítit hanbu po hanebné prohře 2:8. Ponížení bylo ohromné. Bude trvat dlouho, než se hanby klub zbaví. Takhle totiž šampioni nehrají. Klub dostal bolestivou ránu, byl to propadák. Tým kolem Messiho napsal možná nejtemnější kapitolu v barcelonské historii."

Marca: „Adiós trenére Setiéne, ale musí se uděat mnohem více. Barcelona utrpěla debakl, Bayern ji znemožnil nejhorším možným způsobem, Barca končila naprosto znemožněná a zbitá. Nebyla schopná Bayernu čelit a to ani v pohybu, a to od 2. do 90. minuty. Takhle velký tým nehraje, výsledek 2:8 je ponižující."

Mundo Deportivo: „Historická potupa Barçy v Lize mistrů. Taková ještě nikdy nebyla k vidění, vítězství Bayernu a jeho dominance byla ohromující. Hráči předvedli výkon nehodný jména klubu, jakým je Barcelona. Tvrzení hráčů o tom, že nastupují za nejlepší tým světa, po tomhle debaklu neobstojí. Takhle nyní o Barceloně nikdo mluvit nemůže.