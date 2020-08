Fanoušci PSG slavili postup, pařížská policie proti nim tvrdě zasahovala

Fanoušci PSG bouřili, policie použila slzný plyn. Zatímco parta kolem Kyliana Mbappého a brazilce Neymara úterní lisabonskou výhrou 3:0 nad Lipskem vystřílela pro Paris Saint-Germain historický postup do finále fotbalové Ligy mistrů, fanoušci vítězného celku slavili přímo v ulicích Paříže. S radovánkami to ale přehnali, a tak jejich vášně musely krotit pořádkové jednotky. Na to, jak to na slavném Champs-Elysees vypadalo, se můžete podívat ve videu níže.