Slovan považuje zrušení utkání Ligy mistrů za skandál a hodlá se bránit

Po původním odkladu ze středy na pátek UEFA zápas úplně zrušila. Slovenskému mistru tak hrozí kontumační prohra a vyřazení z poháru. Kmotrík konstatoval, že domácí úřady nepovolily Slovanu nastoupit ani s rezervním mužstvem pro případ koronaviru v jejich výpravě. „Nemohli jsme se dostavit na stadion, protože nám hrozilo zatčení pro porušení karantény," konstatoval sportovní ředitel Slovanu Richard Trutz.

Generální ředitel Slovanu po příletu do Bratislavy přiznal, že po takovémto postupu je plný negativních emocí. „Je to pro mě nepochopitelné, co se může stát na takovéto úrovni. Cítím se bezmocný a to, co nám na Faerských ostrovech provedli, je skandál," řekl Kmotrík. „Mělo by se rozhodovat na hřišti, mělo by jít o fair play, a to se nestalo. Z druhé strany došlo k vícero pochybením a procesy byly aplikovány nesmyslně," dodal šéf Slovanu.

Stadion v Klaksviku je zasazen do romantického ostrovního prostředí...

skslovan.com

Kmotrík tvrdí, že 14denní karanténa byla nařízena účelově. „Paradoxně, v karanténě byli jen ti, kteří mohli zasáhnout do utkání a tím nám bylo znemožněno nastoupit na zápas. Vnímám to jako diskriminaci a naše poškození," nechal se slyšet generální ředitel ŠK Slovan Bratislava.

Domácí hráči se před pátečním utkání rozcvičovali přímo na trávníku, místní kanál vysílal předzápasové studio, ale chyběl soupeř. Kvůli pozitivnímu testu v prvním mužstvu měl Slovan nastoupit k utkání s náhradním mužstvem, ale podle medializovaných informací měl mít pozitivní test i hráč této sestavy. Slovan požadoval, aby mohl nastoupit s hráči, kteří nepřišli do kontaktu s pozitivně testovaným hráčem, ale to jim nebylo umožněno. Podle informací UEFA by měl za těchto okolností kontumačně postoupit domácí tým. „Nechci zpochybňovat testy, které vykonali na Faerských ostrovech. Chtěl jsme pouze, aby mohli nastoupit ti, kteří byli negativní. Měli jsme tam 30 hráčů, kteří měli negativní testy na Slovensku i na Faerských ostrovech. Nastoupit jsme nemohli kvůli lokálnímu administrativnímu pracovníkovi, který nám určil karanténu, přičemž to rozdělil, kdo musí a kdo nemusí do karantény," upozornil Kmotrík.

Slovan chce dál bojovat právní cestou. „Uvidíme, jak UEFA zareaguje na naší třístránkovou stížnost, v nímž jsme shrnuli reální pochybení domácí strany," dodal šéf Slovanu.