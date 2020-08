Zničený Neymar se topil v slzách. Hrdina finále cítil i bolest na srdci

Čtyřiadvacetiletý ofenzivní fotbalista vyrůstal v akademii PSG od osmi let a za dospělé áčko v klubu debutoval v pouhých 16 letech. Nicméně následně byl prodán do Juventusu a posledních pět let už kroutí v dresu Bayernu Mnichov.

„Jsou to pro mě výjimečné pocity. Mám obrovskou radost, ale zároveň cítím malinko smutek kvůli PSG, trochu mě to bolí u srdce, i když jsem stoprocentně věrný Bayernu," popsal své rozpoložení po životním zápase Coman.

Ze samotného finálového duelu byl nadšený: „Od začátku jsme se snažili zápas kontrolovat. Oni měli ale drtivé protiútoky, věděli jsme, že z nich budou nebezpeční. PSG hrálo super zápas, stejně jako my. Bylo to skvělé finále."

Hráči Bayernu slaví triumf v Lize mistrů, v Lisabonu porazili 1:0 PSG.

Matthew Childs, Reuters

Zcela opačné emoce prožívala největší hvězda poraženého týmu Neymar, který se po závěrečném hvizdu na hřišti utápěl v slzách. „Porážky jsou součástí sportu. My jsme zkoušeli úplně všechno a bojovali jsme až do konce. Gratuluji Bayernu," uvedl posléze na Twitteru slavný Brazilec, jenž se neubránil slzám ani při závěrečném ceremoniálu.

Méně viditelných emocí, ale o to ostřejší slova pouštěl do světa záložník PSG Ander Herrera.

Smutný Neymar z PSG na titul v Lize mistrů nedosáhl.

Matthew Childs, Reuters

„Když zahazujete jasné šance proti špičkovému klubu, tak vás pravděpodobně zabije. A to také udělal. Udělali jsem vše, abychom zápas vyhráli. Měli jsme dvě nebo tři opravdu velké šance už v první půli, ale nic jsme nedali. I potom, co oni skórovali, jsme měli další dvě tři příležitosti," mrzelo 31letého středopolaře.

Zejména Marquinhos a Kylian Mbappe měli obrovské šance, které ale ke gólu nevedly.

Enormous fan of Ander Herrera’s sweary and ridiculously honest post-match interview pic.twitter.com/xdAWZSlq4E — FootballJOE (@FootballJOE) August 23, 2020

„Oni věděli, jak vyhrát, my zase, jak prohrát. Když prohrajete, jste z toho ve srač*ách ještě pár dnů potom. Když ale prohrajete tímto způsobem, můžete si z toho vzít spoustu věcí, které vás posílí," pokračoval Herrera, jenž byl frustrovaný nulovou atmosférou během utkání vzhledem k absenci fanoušků.

„Je to úplně na hov*o. Pro mě jsou fanoušci ve sportu klíčoví. Fotbal bez nich není nic," dodal Španěl.

PSG už v sobotu vstoupí do nové ligové sezony v utkání proti Lens.