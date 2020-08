Zářez proti Plzni? Guľa o penaltě pochybuje: Gólman to jistí a hráč spadne...

Plzeň v Nizozemsku poslal do vedení v 78. minutě David Limberský. Hosté pak odolávali tlaku Alkmaaru a sahali po postupu. Jenže těsně před koncem portugalský sudí Luis Godinho odpískal penaltu po kontaktu brankáře Aleše Hrušky s Ferdym Druijfem a kapitán Teun Koopmeiners v páté minutě nastavení vyrovnal.

"Bylo tam otočené autové vhazování, míč po vzdušném souboji propadl jenom proto, že tam byl faul na Limberského. Druhý zákrok. Nějakým způsobem to gólman jistí a hráč spadne v pokutovém území. Byla to mikrosituace. Na této úrovni kvalifikace Champions League má být VAR a tu situaci prostě posoudit. Bylo by to jinak vstřebatelné," řekl Guľa na tiskové konferenci.

"Proti kvalitnímu mužstvu, které v minulé sezoně nahánělo Ajax a mělo lepší vzájemné zápasy, jste do poslední chvíle ve vedení, máte deset dvacet sekund a jednu situaci od postupu do další kvalifikační části... Určitě to zabolelo," doplnil pětačtyřicetiletý trenér, jenž Viktorii poprvé vedl v evropských pohárech.

Plzeň v úvodním poločase nizozemského favorita eliminovala a nedovolila mu ani vystřelit, byť sama měla jedinou větší příležitost v podobě hlavičky Aleše Čermáka. Druhá půle byla vyrovnaná s více šancemi na obou stranách.

"Snažili jsme se chytit hlavně úvod, protože ten mají domácí velmi silný. Byli jsme kompaktní a zavírali jim střed hřiště. Měli jsme trošku nepřesností v přechodu do útoku, ale když si to potom sedlo, chlapci se dobře dostali do zápasu a bylo to o tom, kdo s koho. Byl jsem přesvědčený, že po našem gólu to zvládneme do postupu," uvedl Guľa.

V obou částech prodloužení se chladnokrevně prosadil náhradník Albert Gudmundsson a dokonal obrat Alkmaaru. "Chviličku to s vámi určitě zamává, protože prakticky už byl konec zápasu, když se to stalo. V první části prodloužení to bylo cítit. Šli jsme do trojice vzadu, neměli jsme útočníka, museli jsme přeskupit řady," konstatoval Guľa.

"Když si to sedlo, chlapci naopak ukázali mentální sítu. Tlačili se za gólem, měli tam dvě dobré možnosti. Dokonce ta poslední Milana (Havla) byla stoprocentní. Takže v prodloužení rozhodla produktivita v pokutovém území," přidal někdejší záložník.

Čeští vicemistři stejně jako loni vypadli ve druhém předkole LM a přesunou se do třetího předkola Evropské ligy. K postupu do základní skupiny musejí vyřadit dva soupeře. Kdyby Plzeňští uspěli v Alkmaaru, zajistili by si účast minimálně v hlavní fázi EL. "Věřím, že nás to semkne, budeme velmi soudržní a dostaneme se aspoň do Evropské ligy. Byli jsme velmi blízko tomu, abychom zápas dotáhli do vítězného konce po velmi slušném taktickém výkonu od chlapců," upozornil Guľa.