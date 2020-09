LOS ONLINE: Slavia se dozví možné soupeře, nasazená je také Plzeň

Český ligový mistr Slavia má jistotu, že se jako nasazený vyhne papírově nejtěžším soupeřům Salcburku, Olympiakosu Pireus a Dinamu Záhřeb, které ještě čeká 3. předkolo s Ferencvárosem. Pražané se střetnou s jedním z vítězů zápasů Young Boys Bern - Midtjylland, Crvena zvezda Bělehrad - Omonia Nikósie, Karabach - Molde a Maccabi Tel Aviv - Brest.

„Jsme nasazení, což je papírově určitě lepší, ale nechci moc předjímat. Uvidíme po losu. Zatím si získáváme přehled o všech možných soupeřích," předesílá trenér Jindřich Trpišovský.

„Je výhoda být nasazený, všichni víme, které týmy nám hrozily. Ale nelze nikoho podceňovat, zvlášť v situaci, která je. Někdo hraje, někdo ne, každý je na tom jinak. Brest se prokousal přes Astanu, Midtjylland hrál skvěle v Razgradu. Uvidíme, jsou tam pořád velice silné týmy," upozorňuje kouč sešívaných.

Plzeň vypadla v 2. předkole Ligy mistrů s Alkmaarem a bude hrát 3. předkolo Evropské ligy. Také Viktoria je nasazená. Byla zařazena do 8. losovací skupiny, narazí tedy na někoho z kvarteta SönderjyskE (Dánsko), The New Saints (Wales), Hajduk Split (Chorvatsko) a Zrinjski Mostar (Bosna).